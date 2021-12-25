Влияет ли освещение на вкус пищи: ученые провели эксперимент

Американские ученые выяснили, что на вкус еды влияет освещение. Как сообщает bizua.org, это исследование проводилось в университете Мюррей (США). Во время трех экспериментов ученые проводили для трехсот участников сеансы с разной едой.

еда - фото с Louis Hansel.CC0

В первом и втором экспериментах добровольцы при употреблении были в темных очках и очках с прозрачными линзами. Затемненные очки служили "манипуляцией визуального ввода" для имитации приглушенного освещения в ресторанах.

Кроме того, в ходе экспериментов испытуемые потребляли разную пищу. Сначала им предлагали съесть кусок шоколада, прежде чем оценить его вкус по семибалльной школе. Затем ели соленые или сладкие закуски и различали их по текстуре и консистенции, они также оценивали это по вкусу по семибалльной шкале.

В третьем опыте способ был изменен. Исследователи изменили яркость в комнате, вместо того чтобы давать очки участникам. Добровольцем давали простой соленый попкорн, действовавший как "простая пища" (соленая), и бутерброд с арахисовым маслом и желе, служивший "сложной пищей" (сладкий и соленый).

В результате ученые обнаружили, что вкусовые ощущения были более приятными, когда люди ели в солнцезащитных очках. Однако когда добровольцы пробовали пищу в слабо освещенной комнате, они оценивали вкус более насыщенным.

Однако есть одно "но". Как отмечают ученые, этот эффект был замечен только для простой пищи. Когда еда имела сложный вкус, например, сладкий и соленый сразу, участники не видели вкусовых отличий.

Сейчас авторы работы хотят провести аналогичный эксперимент с кислой и горькой едой.

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