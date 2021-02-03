Верховная Рада переименует украинский пгт в Нью-Йорк

Язык
Coinspot 03.02.2021
BTC/USD
36900.70
ETH/USD
1626.83
LTC/USD
154.37
НБУ 03.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
Донецкая военно-гражданская администрация обратилась в Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с просьбой переименовать пгт Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.
Новгородское - будущий Нью-Йорк. Фото: Укринформ
Этот вопрос был рассмотрен на заседании Комитета и принят для передачи на голосование на пленарном заседании Верховной Рады.
Представитель Института Национальной памяти, который присутствовал на заседании отметил, что это переименование является крайне необходимым. По мнению членов Комитета, восстановление исторической справедливости в названии пгт имеет прямое влияние на сознание людей в условиях войны на Донбассе, ведь поселок расположен в 6 километрах от оккупированной Горловки.
Новгородское до 1951 года действительно называлось Нью-Йорк, а местные жители после его переименования, еще в течение двух лет не знали, что их населенный пункт сменил название.
Ранее "Комментарии" сообщали, что украинские Донецк и Луганск, которые находятся под оккупацией, боевики переименовали в Сталино и Луганск.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости