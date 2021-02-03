Верховная Рада переименует украинский пгт в Нью-Йорк

Донецкая военно-гражданская администрация обратилась в Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с просьбой переименовать пгт Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

Новгородское - будущий Нью-Йорк. Фото: Укринформ

"Заокеанский Нью-Йорк тоже когда-то был маленьким поселением, а сейчас стал большим гигантом, я считаю, что украинский Нью-Йорк тоже имеет все шансы на такое развитие", — поддержал идею переименования нардеп Роман Лозинский.

Этот вопрос был рассмотрен на заседании Комитета и принят для передачи на голосование на пленарном заседании Верховной Рады.

"Это символическое переименование, о нем много говорили в обществе. Это фактически десоветизация названия, которая должна была произойти еще при предыдущей власти", — заявил нардеп Виталий Безгин.

Представитель Института Национальной памяти, который присутствовал на заседании отметил, что это переименование является крайне необходимым. По мнению членов Комитета, восстановление исторической справедливости в названии пгт имеет прямое влияние на сознание людей в условиях войны на Донбассе, ведь поселок расположен в 6 километрах от оккупированной Горловки.

"Донбасс имеет европейские корни. Поэтому мы ходатайствуем о восстановлении нашего европейского наследия. Для нас важно говорить, что мы имеем европейские и украинские корни, и возможность развивать украинскую Украину на линии соприкосновения", — сообщила представитель общины Новгородского.

Новгородское до 1951 года действительно называлось Нью-Йорк, а местные жители после его переименования, еще в течение двух лет не знали, что их населенный пункт сменил название.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинские Донецк и Луганск, которые находятся под оккупацией, боевики переименовали в Сталино и Луганск.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!