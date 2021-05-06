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В Японии появилось мороженое с железной стружкой

В японском регионе туристам предлагают попробовать уникальное мороженое с железной стружкой

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Пандемия коронавируса серьезно отразилась на сфере туризма, и некоторые регионы очень это почувствовали. Подобная ситуация сложилась и с японскими городами Цубамэ и Сандзе, которые решили привлекать туристов с помощью необычного мороженого. 

В Японии появилось мороженое с железной стружкой

Японцы создали необычное мороженое (фото из открытых источников)

Специалист по мороженому Ясуюки Сакума помог местным жителям создать фирменный десерт — мороженое с железной стружкой. Выбор ингредиента произошел не случайно, ведь эти города славятся своими металлургическими заводами. Правда, производство очень пострадало от спада мирового туризма, поэтому ремесленные общины объединились для работы над различными проектами, чтобы привлечь больше иностранцев в регион.

Исследование показало, что в города Цубамэ и Сандзе японцы преимущественно приезжают отдохнуть летом. Поэтому специалист и придумал новый аромат мороженого, в котором с привычными компонентами сочетается необычный ингредиент — железная стружка.

Те, кто уже успел попробовать эту новинку, отметили, что оно оказалось гораздо вкуснее, чем они ожидали, а неожиданное сочетание ингредиентов в мороженом просто поражает. Стоит новый "металлургический" десерт 400 иен (3,03 евро).

Напомним, что один из магазинов мороженого в Гонконге решил продавать необычный десерт со вкусом слезоточивого газа. Главным ингредиентом такого мороженого является черный перец горошком, который сначала обжаривают, а потом измельчают. Послевкусие у необычного десерта, по информации источника, вызывает такое раздражение в горле, как при вдыхании слезоточивого газа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие четыре факта стоит знать о мороженом.


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Источник: https://hypebeast.com/2021/5/japan-tsubame-sanjo-iron-flaked-ice-cream?fbclid=IwAR1fiUmaA1XmbIXRBLMnsPyt2eqgCS0e2LoivVjWroTNpIWtI9uOjFL7GNA
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