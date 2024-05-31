В Великобритании продают рекордную бутылку водки: её хватит на 1500 человек

В аэропорту Станстед в Великобритании теперь можно увидеть нечто необычное — самую большую в мире бутылку водки, признанную Книгой рекордов Гиннеса. Ее высота составляет более двух метров, а объем — 259 литров спиртного, что сделало ее звездой беспошлинной торговли.

В Британии выставлена на продажу гигантская бутылка водки

Этот уникальный экспонат создан компанией Au Vodka, известной своими инновациями в производстве алкогольной продукции. Бутылка не просто установила новый мировой рекорд, опередив предыдущего лидера марки Chopin с их 200-литровым контейнером, но и стала настоящим произведением искусства. Ведь она изготовлена полностью в соответствии с дизайном стандартных бутылок Au Vodka, но в несравненно большем масштабе.

Примечательно, что приобрести такую бутылку могут не только коллекционеры или бары, стремящиеся удивить своих гостей, но и те, кто желает устроить незабываемую вечеринку. По подсчетам специалистов, одной такой бутылки хватит, чтобы напоить более 1500 человек, исходя из стандартной порции водки в 44 мл на человека.

Среди интересующихся покупкой уже числятся несколькознаменитостей и известных коллекционеров. Бутылка будет доступна для ознакомления и предварительных заказов в аэропорту до конца июня, после чего она будет выставлена на продажу. Это событие стало настоящим феноменом в мире люксовых алкогольных напитков и уже вызвало широкий резонанс в социальных сетях и медиа.

Медицинские эксперты, в свою очередь, напоминают о необходимости умеренного потребления алкоголя, подчеркивая, что четыре рюмки — это уже достаточная норма для взрослого, чтобы ощутить эффекты опьянения.

Напомним, что в Нью-Йорке, в легендарном Hard Rock Cafe, состоялся аукцион, который вошел в историю как одно из наиболее знаковых событий в мире музыкальных коллекционеров. Акустическая 12-струнная гитара Framus Hootenanny, принадлежавшая Джону Леннону, основателю и солисту культовой группы The Beatles, была продана за рекордные 2,9 миллиона долларов.