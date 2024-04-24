logo

BTC/USD

65139.81

ETH/USD

3206.69

LTC/USD

85.04

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно В США создали уникальный кофе без использования кофейных зерен
commentss НОВОСТИ Все новости

В США создали уникальный кофе без использования кофейных зерен

Кофе можно найти в таких городах как Сиэтл, Нью-Йорк, Лос-Анджелес.

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Американская компания Atomo Coffee положила начало настоящему прорыву в мире кофе — напиток, который производится полностью без кофейных зерен. Эта инновация, обладающая потенциалом радикально изменить кофейную индустрию, использует уникальную комбинацию ингредиентов для создания напитка, который по вкусовым качествам практически не отличается от традиционного кофе.

В США создали уникальный кофе без использования кофейных зерен

В США создали первый в мире кофе без кофейных зерен. Фото: Allie Carl/Axios

Основанный в Сиэтле, Atomo Coffee выбрал альтернативный подход к производству кофе, используя компоненты, такие как просо, гуава, фруктоза, семена фиников и гороховый белок. Эти ингредиенты позволяют воспроизвести классический кофейный аромат и цвет, при этом исключая горечь, которую многие обычно маскируют с помощью сахара или сливок.

Такое новаторство открывает большие возможности для уменьшения негативного влияния на окружающую среду, сопровождающего традиционное кофейное производство, включая вырубку лесов, выбросы углерода от транспортировки, а также потенциальное уменьшение кофейных посевов из-за изменения климата.

Несмотря на свою инновационность, напиток уже доступен в нескольких кафе по Соединенным Штатам, и с августа этого года его можно будет приобрести в 58 кафе Bluestone Lane. Компания планирует расширение своего присутствия и в других крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Бостон и Остин.

Первые отзывы потребителей показывают, что кофе без зерен воспринимается положительно, особенно благодаря его способности имитировать привычный латте. Карли, миллениал из Сиэтла, поделился своими впечатлениями:

По вкусу она очень напоминает обычный латте и может стать идеальной заменой для тех, кто хочет отказаться от зерен. Это не только вкусно, но и экологично."



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости