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В Швеции женщина 30 лет держала сына в изоляции

Мужчина десятилетиями был оторван от общества и находился взаперти в квартире матери

сегодня, 10:06
Автор:

Сергей Медведев

Заботливые мамы часто перегибают планку в вопросах опеки над любимыми чадами. Один из таких примеров хоть и курьезный, но и трагичный, произошел в Швеции. Там правоохранители разоблачили даму преклонного возраста, которая фактически всю жизнь держала сына взаперти.

В Швеции женщина 30 лет держала сына в изоляции

Мужчина провел 30 лет под замком

С 12 лет сын одной из жительниц Стокгольма находился в полной изоляции от окружающего мира. Сейчас мужчине 41 год. Его обнаружила родственница заботливой мамаши. Она пришла приглядеть за квартирой, пока хозяйка находилась в больнице. Внутри помещения она увидела перепуганного мужчину и мусор, который не убирали десятилетиями. Отмечается, что у пленника отсутствовали зубы, а сам он был исцарапан. Женщина сообразила, что перед ней — сын владелицы квартиры, которого никто не видел около тридцати лет. 

 Знакомые семьи утверждают, что мать забрала сына из школы в начале седьмого класса. Она считала, что все вокруг хотят им только зла. Мужчина, который был оторван от общества на протяжении десятилетий, в тяжелом состоянии помещен в больницу. Делом занялись полицейские.

Как сообщал портал "Комментарии", к сожалению, иногда встречаются недобросовестные матери, которые не только не занимаются воспитанием своих детей, а чего хуже — пытаются их продать. Генеральная прокуратура сообщила о том, что мать, пытавшуюся продать собственного новорожденного сына за 400 тысяч гривен, осудили на шесть лет по факту торговли людьми.  Известно, что горе-матерью оказалась 19-летняя жительница города Мариуполь Донецкой области, которая на протяжении двух месяцев искала клиентов, готовых купить у нее ребенка. За полученные деньги девушка планировала приобрести жилье и автомобиль.  В прокуратуре также рассказали, что мать специально не становилась на обязательный учет в больницу во время беременности, так как изначально в ее планах не было оставить малыша себе.


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Источник: https://www.expressen.se/
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