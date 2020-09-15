В сети появился сайт, где можно послушать звуки леса из разных уголков мира

На просторах интернета появился сайт, на котором можно послушать пение птиц, звуки леса или шум реки с разных точек мира. Такой формат даст множеству людей возможность "переключиться" и немного сменить взгляд на обыденные вещи, передает издание lux.

Появился сайт, где можно послушать звуки леса. Фото: unsplash

Придумала такую неординарную идею организация Wild Rumpus, которая также занимается проведением фестивалей под открытым небом Timber Festival. Такой формат пришел к авторам потому, что коронавирус лишил возможности проводить мероприятия в офлайне, поэтому они решили создать альтернативу. Сайт называется Sounds of the Forest, на нем можно в свободном доступе насладиться звуками леса или пением птиц со всей планеты.

Директор Wild Rumpus Сара Берд рассказала, что когда в марте начались жесткие ограничения, то было принято решение найти способ, чтобы помочь людям объединиться с природой. Она уверена, что звуки природы вдохновляют и расслабляют, что необходимо сейчас каждому из нас.

Также огромным плюсом нового сайта является не только бесплатное использование, но и возможность самому делать отметки на карте всех звуков природы. Поэтому, если есть что-нибудь подобное в вашей музыкальной коллекции, то скорее переходите на сайт.





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