В сети нашли кота, очень похожего на Джека Воробья (Фото)

Недавно сеть покорил кот, очень похожий на любимого героя многих киноманов — капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря".

В Instagram нашли кота похожего на Джека Воробья. Фото: 24tv.ua

Прославил кота его владелец Том Гаджон из Британии. Мужчина специально создал Instagram-аккаунт для любимца. На странице котика за небольшое время собралась почти тысяча подписчиков.

Животное зовут Найджел.

Особенность животного — в необычной окраске и глубоком взгляде, который присущ актеру Джонни Деппу (Джеку Воробью).

Природа наградила четвероногого темными пиратскими усами и бородой.

Владелец кота сообщает, что Найджел — безумный фанат фильма "Пираты Карибского моря".





Напомним, что американская платформа Netflix убрала из свободного доступа все проекты, в которых участвует актер Джонни Депп. Это связывают с громким скандалом. Джонни Депп проиграл дело о клевете в Великобритании против издания The Sun. Тогда было признано, что девушка по имени Эмбер Херд была жертвой постоянных и многократных нападений Джонни Деппа.

Ранее сообщалось, что дочь популярного голливудского актера Джонни Деппа, 21-летняя модель Лили-Роуз Депп снялась в новом провокационном фильме под названием "Путешественники". Знаменитость сыграла в нем не эпизодическую, а главную роль. Но это не первый ее дебют в кино, звездную дочь можно еще увидеть в фильмах: "Честный человек", "Планетариум", "Король" и др. Подробнее о Лили-Роуз Депп можно прочитать в нашем материале.

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