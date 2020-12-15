В рождественском вертепе прохожие заметили неожиданного гостя: умилительные снимки

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Таисия Ерохина
Бразильянка,
проходящая мимо рождественского вертепа, заметила, что в нем кто-то спит в
яслях. Оказалось, там сладко устроился очаровательный бездомный щенок. Снимки спящего
песика мгновенно облетели Сеть, вызвав уйму умилительных реакций.
Фото: theanimalclub.net
Так, однажды
вечером жительница Бразилии Надия Розангелла проходила мимо вертепа, в котором
был небольшой сюрприз. Видимо, маленький щенок решил устроиться на месте и
вздремнуть. Женщина так умилилась очаровательному гостю вертепа, что не удержалась
и сфотографировала его. Снимки в соцсетях вскоре стали вирусными.
Судя по снимкам,
щенку, кажется, действительно нравился сон в яслях. Женщина подумала, что
питомец, который почему-то спал в вертепе, а не у себя дома, нуждается в ее
помощи. Хотя сама она не могла забрать песика домой, но в Сети тут же
откликнулись на предложение предоставить родной уголок животному. Радостные
снимки запечатлели новых хозяев очаровательного щенка, который после своего сна
в рождественском вертепе стал настоящей звездой социальных сетей.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, что Сеть взбудоражило видео
"восстания животных" в Турции. Так, овцы и козы попытались совершить набег на
здание муниципалитета в Турции в одной из центральных провинций. Охранники были
просто в шоке. Опубликован забавный видеоролик.
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