В рождественском вертепе прохожие заметили неожиданного гостя: умилительные снимки

Бразильянка, проходящая мимо рождественского вертепа, заметила, что в нем кто-то спит в яслях. Оказалось, там сладко устроился очаровательный бездомный щенок. Снимки спящего песика мгновенно облетели Сеть, вызвав уйму умилительных реакций.

Фото: theanimalclub.net

Так, однажды вечером жительница Бразилии Надия Розангелла проходила мимо вертепа, в котором был небольшой сюрприз. Видимо, маленький щенок решил устроиться на месте и вздремнуть. Женщина так умилилась очаровательному гостю вертепа, что не удержалась и сфотографировала его. Снимки в соцсетях вскоре стали вирусными.

"Я была удивлена. Это было так красиво! Такая прекрасная и чистая сцена", — описала неожиданную встречу с щенком Надия.

Судя по снимкам, щенку, кажется, действительно нравился сон в яслях. Женщина подумала, что питомец, который почему-то спал в вертепе, а не у себя дома, нуждается в ее помощи. Хотя сама она не могла забрать песика домой, но в Сети тут же откликнулись на предложение предоставить родной уголок животному. Радостные снимки запечатлели новых хозяев очаровательного щенка, который после своего сна в рождественском вертепе стал настоящей звездой социальных сетей.

"Щенка забрал мой друг, – рассказала Надия. – Я очень счастлива и спокойна. Теперь я знаю, что кроха в безопасности".

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что Сеть взбудоражило видео "восстания животных" в Турции. Так, овцы и козы попытались совершить набег на здание муниципалитета в Турции в одной из центральных провинций. Охранники были просто в шоке. Опубликован забавный видеоролик.

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