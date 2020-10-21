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В России диагностировали беременность у мужчины

О том, что его объявили беременным и отправили к гинекологу, сообщил сам житель Уфы

сегодня, 10:49 comments537
Автор:

Елена Волкова

В Уфе у мужчины диагностировали беременность, сделав соответствующую пометку в его истории болезни и порекомендовав обратиться на консультацию к гинекологу. Об этом сообщает местный сайт Башинформ.

В России диагностировали беременность у мужчины

О том, что его объявили беременным, сообщил сам мужчина.

"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?" — написал житель Уфы на своей странице в соцсети.

После этого в  республиканском Минздраве назначили проверку и отчитались о ее результатах. Дескать, произошла техническая ошибка во время оформления документов, и всех причастных уже нашли. А с “беременным” провели беседу и ответили на его вопросы насчет халатности в медучреждении.

Напомним, в РФ скончался священник Дмитрий Смирнов, который известен своими скандальными высказываниями и предложениями для власти.


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