В России диагностировали беременность у мужчины

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Елена Волкова
В Уфе у мужчины диагностировали беременность, сделав соответствующую пометку в его истории болезни и порекомендовав обратиться на консультацию к гинекологу. Об этом сообщает местный сайт Башинформ.
О том, что его объявили беременным, сообщил сам мужчина.
"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?" — написал житель Уфы на своей странице в соцсети.
После этого в республиканском Минздраве назначили проверку и отчитались о ее результатах. Дескать, произошла техническая ошибка во время оформления документов, и всех причастных уже нашли. А с “беременным” провели беседу и ответили на его вопросы насчет халатности в медучреждении.
Напомним, в РФ скончался священник Дмитрий Смирнов, который известен своими скандальными высказываниями и предложениями для власти.
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