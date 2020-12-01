В Одессе вспышка африканской чумы свиней - объявлен карантин

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Татьяна Лозовенко
Вспышка африканской чумы свиней произошла в бывшем Савранском районе Одесской области — ныне это часть укрупненного Подольского района. Об этом пишет Думская.
Заболевание выявили в хозяйстве, расположенном у села Каменное, как сообщает журналист. Территорию закрыли на карантин. Проводится эпизоотическое расследование. Всех свиней в хозяйстве умертвят.
Африканская чума свиней (АЧС) — тяжелое вирусное заболевание, поражающее домашних и диких свиней; несет серьезные производственные и экономические потери и может передаваться живыми или мертвыми свиньями, домашними или дикими животными, а также продуктами из свинины. Кроме того, передача также может происходить через зараженный корм. Не существует одобренной вакцины против АЧС.
Вспышки заболевания регистрировались в Африке и некоторых частях Европы, Южной Америки и Карибского бассейна. Совсем недавно (с 2007 года) болезнь была зарегистрирована во многих странах Африки, Азии и Европы как у домашних, так и у диких свиней.
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