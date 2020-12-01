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Главная Новости Общество невероятно В Одессе вспышка африканской чумы свиней - объявлен карантин
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В Одессе вспышка африканской чумы свиней - объявлен карантин

Всех свиней в хозяйстве умертвят

сегодня, 14:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Вспышка африканской чумы свиней произошла в бывшем Савранском районе Одесской области — ныне это часть укрупненного Подольского района. Об этом пишет Думская.

В Одессе вспышка африканской чумы свиней - объявлен карантин

Заболевание выявили в хозяйстве, расположенном у села Каменное, как сообщает журналист. Территорию закрыли на карантин. Проводится эпизоотическое расследование. Всех свиней в хозяйстве умертвят.

Африканская чума свиней (АЧС) — тяжелое вирусное заболевание, поражающее домашних и диких свиней; несет серьезные производственные и экономические потери и может передаваться живыми или мертвыми свиньями, домашними или дикими животными, а также продуктами из свинины. Кроме того, передача также может происходить через зараженный корм. Не существует одобренной вакцины против АЧС.

Вспышки заболевания регистрировались в Африке и некоторых частях Европы, Южной Америки и Карибского бассейна. Совсем недавно (с 2007 года) болезнь была зарегистрирована во многих странах Африки, Азии и Европы как у домашних, так и у диких свиней.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский изящно поздравил прокуратуру с профпраздником.



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Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-snova-proizoshla-vspyshka-afr-131850/
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