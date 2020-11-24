kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

18550.21

ETH/USD

614.09

LTC/USD

91.38

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно В Ливане создали самое дорогое в мире мыло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ливане создали самое дорогое в мире мыло

В состав мыла входит золото и бриллиантовая пыль

сегодня, 10:48
Автор:

Сергей Медведев

На что только не идут предприниматели, чтобы повысить популярность своей продукции. Так, одна из мыловаренных компаний решилась на необычный рекорд. Сотрудники предприятия  Bader Hassen & Sons, которое расположено в столице Ливана Триполи, создали самое дорогое мыло. Один его кусок стоит 2800 долларов. Мыло производится под брэндом  Khan Al Saboun. Ранее это мыло было эксклюзивным подарком для первой леди Катара. Теперь же его может заказать и приобрести любой желающий.

В Ливане создали самое дорогое в мире мыло

Согласно информации мыловаров, каждый кусок имеет в своем составе 17 грамм золота и бриллиантовый порошок. Помимо драгоценностей, мыло содержит оливковое масло, мед и финики.

Семейная компания Bader Hassen & Sons имеет многовековую историю — она производит мыло уже шесть веков. Сегодня продукция компании пользуется спросом среди богачей на Ближнем Востоке.

Как сообщал портал "Комментарии", популярный британский косметический бренд Lush, который специализируется на ароматных средствах ручной работы, выпустил шутливые новинки в честь грядущего Дня святого Валентина. По случаю праздника в продажу вновь поступили кусочки мыла в виде популярных эмодзи, которые обрели популярность в социальных сетях еще в прошлом году.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://al-ain.com/article/gulf-artist-expensive-soap-world
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ