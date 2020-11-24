В Ливане создали самое дорогое в мире мыло

На что только не идут предприниматели, чтобы повысить популярность своей продукции. Так, одна из мыловаренных компаний решилась на необычный рекорд. Сотрудники предприятия Bader Hassen & Sons, которое расположено в столице Ливана Триполи, создали самое дорогое мыло. Один его кусок стоит 2800 долларов. Мыло производится под брэндом Khan Al Saboun. Ранее это мыло было эксклюзивным подарком для первой леди Катара. Теперь же его может заказать и приобрести любой желающий.

Согласно информации мыловаров, каждый кусок имеет в своем составе 17 грамм золота и бриллиантовый порошок. Помимо драгоценностей, мыло содержит оливковое масло, мед и финики.

Семейная компания Bader Hassen & Sons имеет многовековую историю — она производит мыло уже шесть веков. Сегодня продукция компании пользуется спросом среди богачей на Ближнем Востоке.

Как сообщал портал "Комментарии", популярный британский косметический бренд Lush, который специализируется на ароматных средствах ручной работы, выпустил шутливые новинки в честь грядущего Дня святого Валентина. По случаю праздника в продажу вновь поступили кусочки мыла в виде популярных эмодзи, которые обрели популярность в социальных сетях еще в прошлом году.







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