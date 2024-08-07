В Китае работодатели выбирают сотрудников по гороскопу: как это работает

В Китае разгорелся скандал из-за дискриминационного объявления о вакансии. Неназванная компания из Гуанчжоу, провинция Гуандун, ищет административного работника, но с необычным ограничением: родившиеся в год Собаки не должны подавать резюме.

Скандал в Китае: Компания отказывается нанимать людей, рожденных в год Собаки

Вакансия казалась вполне обычной: требовался опыт работы, знание офисных программ, обещанная зарплата до 4000 юаней. Но одна строчка вызвала возмущение: "Собакам" не беспокоить.

Причина такого удивительного требования, по словам анонимного источника компании, кроется в гороскопе. Руководитель компании, рожденный в год Дракона, считает, что "Собаки" несовместимы с ним и повредят развитию бизнеса.

Этот случай вызвал волну негодования в китайских соцсетях. Пользователи обвиняют компанию в дискриминации и советуют пострадавшим обращаться в суд. "Что плохого в том, что я родился в год Собаки? У меня ведь нет бешенства", — иронизирует один из комментаторов.

Хотя дискриминация на рынке труда в Китае не редкость, "зодиакальный" подход вызвал особое возмущение. Этот случай подчеркивает, что проблема дискриминации в Китае остается актуальной даже в таких неожиданных формах.

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