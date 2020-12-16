В Калифорнии трое мужчин стали отцами одного ребенка

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Сергей Медведев
Впервые родителями ребенка официально зарегистрировали троих мужчин. Необычная ситуация произошла в американском штате Калифорния. Так, двое мужчин жили семьей в течение 17 лет, после чего к ним присоединился еще один партнер. Вот уже восемь лет "семья" живет втроем.
Один из друзей решил пожертвовать эмбрионы, которые остались после процедуры ЭКО, но не были использованы.
Когда три с половиной года назад родился их первый ребенок, дочь Пайпер, эти мужчины вошли в историю, став первой семьей в Калифорнии, у которой в свидетельстве о рождении ребенка есть три имени отца. Теперь у них есть еще один ребенок, Паркер, которому полтора года.
После того как решение попытаться построить семью было принято и достигнуто, трое мужчин должны были учитывать множество нюансов воспитания, как и любые другие отцы. Однако, в отличие от других семей, тот факт, что отца три, означал, что у них могут быть некоторые уникальные проблемы, которые нужно решить.
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