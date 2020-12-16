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Главная Новости Общество невероятно В Калифорнии трое мужчин стали отцами одного ребенка
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В Калифорнии трое мужчин стали отцами одного ребенка

Это уже второй ребенок в семье из трех мужчин

сегодня, 10:53
Автор:

Сергей Медведев

Впервые родителями ребенка официально зарегистрировали троих мужчин. Необычная ситуация произошла в американском штате Калифорния. Так, двое мужчин жили семьей в течение 17 лет, после чего к ним присоединился еще один партнер. Вот уже восемь лет "семья" живет втроем.

В Калифорнии трое мужчин стали отцами одного ребенка

 Один из друзей решил пожертвовать эмбрионы, которые остались после процедуры ЭКО, но не были использованы. 

"У нас была возможность “усыновить” эмбрионы и принять решение вырастить уникальную семью", говорит один из партнеров.

 Когда три с половиной года назад родился их первый ребенок, дочь Пайпер, эти мужчины вошли в историю, став первой семьей в Калифорнии, у которой в свидетельстве о рождении ребенка есть три имени отца. Теперь у них есть еще один ребенок, Паркер, которому полтора года.

После того как решение попытаться построить семью было принято и достигнуто, трое мужчин должны были учитывать множество нюансов воспитания, как и любые другие отцы. Однако, в отличие от других семей, тот факт, что отца три, означал, что у них могут быть некоторые уникальные проблемы, которые нужно решить.

"Мы все со слезами на глазах рассказывали, почему нам нужно стать родителями. Вы бы видели эмоции на лице судьи! Она рассмотрела все возможные варианты и нашла способ, используя существующие законы, выдать нам первое в своем роде свидетельство о рождении", вспоминают члены необычной семьи.
Как сообщал портал "Комментарии", Венгрия продолжает идти вразрез с общеевропейскими трендами. Так, несмотря на тенденцию к популяризации ЛГБТ-сообщества, власти страны проявили приверженность к традиционным ценностям. В последнем случае это выразилось на законодательном уровне.
 


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Источник: https://www.forumdaily.com/v-kalifornii-troix-muzhchin-vpervye-zaregistrirovali-otcami-odnogo-rebenka/
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