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Главная Новости Общество невероятно В Ирландии серферы обнаружили неожиданную находку с Полярного круга (ФОТО)
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В Ирландии серферы обнаружили неожиданную находку с Полярного круга (ФОТО)

Российские полярники думали, что капсула времени всплывет значительно позже

сегодня, 19:38
Автор:

Таисия Ерохина

Капсулу времени с Северного полюса выбросило на берег Ирландии. На нее наткнулись серферы, передает ВВС.

В Ирландии серферы обнаружили неожиданную находку с Полярного круга (ФОТО)

Фото: ВВС

Так, в минувшее воскресенье Софи Карран и Конор МакКлори обнаружили необычную металлическую трубу у берегов в Гуидоре, графство Донегол. Вымыв найденный цилиндр пара смело решила узнать, что внутри. Как оказалось, к ним в руки попала капсула времени от команды российских исследователей Северного полюса. Внутри капсулы содержались письма и фотографии с борта второго по величине ледокольного лайнера "50 лет Победы", а также значки, пивные циновки и винная пробка. Содержимое капсулы, как выяснилось, принадлежит экипажу 2018 года. Сообщается, что капсула за два года преодолела почти 4000 км от Полярного круга до атлантических вод возле Гуидора.


Удалось найти одну из участниц экипажа, Светлану, которая рассказала, что капсула была помещена в арктический лед, и, похоже, "освободилась" из-за его таяния. Она была в шоке, что капсулу нашли сейчас. Экипаж предполагал, что послание обнаружат спустя 30-50 лет. Светлана отметила, что это еще одно доказательство тому, как быстро тает лед.


Ранее мы рассказали, что на популярном курорте ушла под воду лодка с туристами.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-54808196?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom4=826F46D4-1F37-11EB-B947-63A84744363C&at_custom1=%5Bpost+
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