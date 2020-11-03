На популярном курорте ушла под воду лодка с туристами: есть жертвы

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Таисия Ерохина
Неподалеку от
турецкой Аланьи едва не утонули несколько десятков туристов: они ехали на
катере, когда тот перевернулся. Об этом сообщает Takvim.
Фото: twitter.com/YolTV
ЧП произошло сегодня, 3 ноября, около 10:00. Экскурсионный катер по неизвестной причине сел на подводные скалы примерно в 50-100 метрах от побережья в районе Аланьи, где находится пещера Калеси Фосфорлу. В момент аварии на лодке пребывало 32 иностранных туриста. К месту событий прибыла команда береговой охраны, которая проводит спасательные работы. Также там находятся много машин скорой помощи.
На данный момент известно как минимум об одном утонувшем в результате ЧП – его тело достали из воды спасатели. Добавим, что российское генеральное консульство подтвердило, что погиб гражданин Российской Федерации 1983 года рождения.
Ранее сообщалось,
что ночью произошел теракт
в Вене. Представители ИГ взяли на себя ответственность за это. Назвали
теракт расплатой за то, что Австрия присоединилась к коалиции США и выступает
против Исламского государства.
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