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В Харькове правозащитная организация занималась охраной проституток

Сутенеры прикрывались международной правозащитной организацией, чтобы охранять проституток от клиентов и правоохранителей

сегодня, 22:26
Автор:

Оленка Клочко

Харьковская полиция разоблачила подпольную организацию по защите прав человека. Правда, активисты защищали права не любого, а только проституток. Об этом говорится в сообщении Нацполиции Харьковской области.

В Харькове правозащитная организация занималась охраной проституток

Сутенеры-правозащитники в Харькове. Фото: джерело

Шестеро молодых людей зарегистрировали абсолютно законную общественную организацию "Международный комитет защиты прав человека", под прикрытием которой вполне официально проводили свою деятельность со штатным расписанием и заседаниями. Даже сделали себе удостоверения в серьезных кожаных обложках.

Один из организаторов занимал должность юриста и обеспечивал защиту женщин от внимания правоохранительных органов. Двое — на должностях водителей — посменно занимались трансфером проституток между клиентами, а еще пара — охранники — также посменно, контролировали безопасность проституток от буйных клиентов.

Такие правовые услуги сутенеры предоставляли 12 женщинам, которые, в свою очередь, оказывали сексуальные услуги клиентам.

Злоумышленники были задержаны еще в январе. Пятеро "правозащитников" находятся под стражей, еще один — под круглосуточным домашним арестом. Всем участникам было объявлено подозрение.

В их автомобилях и домах было найдены записи о сутенерской деятельности, заработанные деньги, травматические пистолеты, газовый баллончик, банковские карты и мобильные телефоны.

Организатором сутенерского правозащитного бизнеса выступал 29-летний харьковчанин, его пособниками были мужчины от 20 до 35 лет. Сейчас проводится досудебное расследование.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что председатель Нацполиции считает, что в Украине можно легализовать проституцию, но при выполнении некоторых условий.



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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/protidiya-torgivli-lyudmi/u-xarkovi-policzejski-vikrili-grupu-osib-yaki-zajmalisya-sutenerstvom/
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