В Германии выпустили настольную игру о коронавирусе

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Кириєнко Анна
Пандемия вносит свои коррективы в повседневную жизнь. COVID-19 становится привычным явлением для человечества. Поэтому именно коронавирус вдохновил четырех сестер из Германии создать оригинальную настольную игру.
В Германии появилась игра о COVID-19. Фото: Reuters
Игру назвали "Корона: Скорее в магазин". Сестры Швардерлапп из немецкого города Висбаден разработали ее еще во время первого локдауна для собственной потехи. Однако отец девушек был настолько поражен усилиями дочерей, что решил запустить игру в продажу. В оформлении игры ему помогал профессиональный дизайнер.
Смысл "Короны" заключается в том, чтобы как можно быстрее закупиться продуктами в магазине и доставить их старому соседу. Игра не такая легкая как кажется на первый взгляд. По дороге к пожилому человеку на вашем пути может возникнуть ряд препятствий — вы рискуете заразиться коронавирусом или не найти необходимых продуктов в магазине, потому что их давно разобрали.
В "Короне" может быть от 2 до 4 игроков. Участники передвигаются с помощью фишек и карт.
Напомним, что сериал "Ход королевы" подарил шахматам второе дыхание. Растущая популярность игры теперь переходит на веб-сайты и потоковые сервисы. Тенденция играть в шахматы стала заметной и благодаря пандемии коронавируса, когда люди вынуждены находиться дома в изоляции.
Сериал "Ход королевы" посмотрели 62 миллиона домохозяйств в первые 28 дней после его выхода.
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