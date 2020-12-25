В Германии выпустили настольную игру о коронавирусе

Пандемия вносит свои коррективы в повседневную жизнь. COVID-19 становится привычным явлением для человечества. Поэтому именно коронавирус вдохновил четырех сестер из Германии создать оригинальную настольную игру.

В Германии появилась игра о COVID-19. Фото: Reuters

Игру назвали "Корона: Скорее в магазин". Сестры Швардерлапп из немецкого города Висбаден разработали ее еще во время первого локдауна для собственной потехи. Однако отец девушек был настолько поражен усилиями дочерей, что решил запустить игру в продажу. В оформлении игры ему помогал профессиональный дизайнер.

Смысл "Короны" заключается в том, чтобы как можно быстрее закупиться продуктами в магазине и доставить их старому соседу. Игра не такая легкая как кажется на первый взгляд. По дороге к пожилому человеку на вашем пути может возникнуть ряд препятствий — вы рискуете заразиться коронавирусом или не найти необходимых продуктов в магазине, потому что их давно разобрали.

В "Короне" может быть от 2 до 4 игроков. Участники передвигаются с помощью фишек и карт.

Напомним, что сериал "Ход королевы" подарил шахматам второе дыхание. Растущая популярность игры теперь переходит на веб-сайты и потоковые сервисы. Тенденция играть в шахматы стала заметной и благодаря пандемии коронавируса, когда люди вынуждены находиться дома в изоляции.

Сериал "Ход королевы" посмотрели 62 миллиона домохозяйств в первые 28 дней после его выхода.

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