В Финляндии мужчина один в море толкал огромную льдину, чтобы она не заблокировала водный путь (видео)

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Оленка Клочко
Видео с Мартеном Микосом, где он один на один в воде с огромной льдиной стало вирусным в интернете и уже облетело весь мир, оказавшись в новостях ведущих телеканалов. На нем человек толкает на маленькой лодочке огромную льдину прочь от острова в море, чтобы она не отрезала водный путь к ним с женой
Мужчина сам толкал огромную льдину. Фото: YouTube
Мартен Микос и Сенья Ларсен самоизолировались на время пандемии на удаленном острове, который они называют "Пандемический рай".
Она сняла с дрона, как ее муж самостоятельно сдвинул льдину и отправил ее в сторону архипелага. "Операция по передвижению айсберга" — в шутку назвала она их действия.
Сам Мартен написал, что во время пандемии работает над собственным здоровьем и внешним видом.
Люди в соцсетях называют поступок Мартена "настоящим финским мужеством". Его жена говорит, что видео действительно стало вирусным, а журналисты, рассказывая о нем, добавляют своих преувеличений и деталей.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что семья из Венгрии отправилась на 15-метровой яхте в кругосветное путешествие. Их побудила к этому пандемия.
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