В Финляндии мужчина один в море толкал огромную льдину, чтобы она не заблокировала водный путь (видео)

Видео с Мартеном Микосом, где он один на один в воде с огромной льдиной стало вирусным в интернете и уже облетело весь мир, оказавшись в новостях ведущих телеканалов. На нем человек толкает на маленькой лодочке огромную льдину прочь от острова в море, чтобы она не отрезала водный путь к ним с женой

Мужчина сам толкал огромную льдину. Фото: YouTube

Мартен Микос и Сенья Ларсен самоизолировались на время пандемии на удаленном острове, который они называют "Пандемический рай".

"Мы ожидали, что в ближайшее время море замерзнет. Сильный холод может длиться до шести недель. В это время лед может не тронуться и мы не сможем пользоваться лодкой и будем отрезаны от мира. Поэтому мы начали двигать лед", — пишет Сенья в анонсе к видео.

Она сняла с дрона, как ее муж самостоятельно сдвинул льдину и отправил ее в сторону архипелага. "Операция по передвижению айсберга" — в шутку назвала она их действия.

"Нужен только один решительный человек, чтобы сдвинуть гору. Или айсберг. Теперь и на YouTube", — написала она после того, как видео в сутки набрало более 25 тысяч просмотров в Twitter.

Сам Мартен написал, что во время пандемии работает над собственным здоровьем и внешним видом. "Забавно видеть, что мои обычные физические упражнения показали на ABC", — прокомментировал он появление видео в эфире американского канала из "Большой тройки". Люди в соцсетях называют поступок Мартена "настоящим финским мужеством". Его жена говорит, что видео действительно стало вирусным, а журналисты, рассказывая о нем, добавляют своих преувеличений и деталей. "Скоро будут рассказывать, что президент Финляндии одной рукой оттолкнул российский айсберг от Островного рая", — шутит она в Facebook, комментируя запись об этой истории в одном из американских СМИ. Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что семья из Венгрии отправилась на 15-метровой яхте в кругосветное путешествие. Их побудила к этому пандемия.





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