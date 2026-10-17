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В Британии пассажир расплатился за проезд 2000-летней монетой, которая стоит целое состояние

Испанская монета пролежала в деревянном сундуке около 70 лет, прежде чем специалисты раскрыли ее происхождение

17 октября 2026, 10:20
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Кравцев Сергей

Обычная сдача за автобусный билет в британском Лидсе превратилась в историческую загадку. В начале 1950-х годов пассажир вместо пенни передал монету, отчеканенную более двух тысяч лет назад. Спустя примерно семь десятилетий ее происхождение удалось установить, а сам артефакт передали в дар Музеям и галереям Лидса. Об этом сообщает Daily Galaxy.

В Британии пассажир расплатился за проезд 2000-летней монетой, которая стоит целое состояние

Монета. Фото: из открытых источников

Необычную находку заметил Джеймс Эдвардс, бывший главный кассир транспортной компании Leeds City Transport. В конце смены он пересчитывал выручку от продажи билетов и откладывал монеты, которые нельзя было принять в качестве законного платежного средства. Некоторые из них Эдвардс забирал домой для своего маленького внука Питера.

Так древняя монета оказалась в деревянном сундуке вместе с другими необычными экземплярами. Большинство из них можно было определить по стране происхождения, но эта долго оставалась загадкой. В итоге Питер Эдвардс вместе со специалистами музеев выяснил, что монета связана с древним Кадисом – поселением финикийского происхождения на юге Испании. Ее отчеканили в I веке до нашей эры.

На одной стороне изображен Мелькарт в головном уборе из львиной шкуры. Такой образ напоминает традиционное изображение греческого героя Геракла. Эксперты объясняют, что монеты в греческом стиле широко использовались в финикийской культуре и были востребованы у средиземноморских торговцев.

На обороте расположены два тунца – символ, который связывают с морской историей Кадиса. Однако главный вопрос остается без ответа: каким образом древняя испанская монета оказалась у пассажира британского автобуса?

Эдвардс предположил, что ее мог привезти домой один из военнослужащих после Второй мировой войны. Солдаты возвращались из разных стран и могли привозить необычные монеты в качестве сувениров. Подтвердить эту версию пока не удалось.

Вместо того чтобы хранить артефакт в семейной коллекции, Эдвардс решил передать его музеям, чтобы историческую находку могли изучать и видеть другие люди. Так монета, когда-то ошибочно использованная вместо платы за проезд, получила новое место в истории родного города.

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Источник: https://dailygalaxy.com/2026/10/ancient-coin-used-as-bus-fare-in-1950s/
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