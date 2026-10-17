У Британії пасажир розплатився за проїзд 2000-річною монетою, яка виявилася скарбом

Звичайне здавання за автобусний квиток у британському Лідсі перетворилося на історичну загадку. На початку 1950-х років пасажир замість пенні передав монету, викарбувану понад дві тисячі років тому. Приблизно через сім десятиліть її походження вдалося встановити, а сам артефакт передали в дар Музеям і галереям Лідса. Про це повідомляє Daily Galaxy.

Монета. Фото: із відкритих джерел

Незвичайну знахідку зауважив Джеймс Едвардс, колишній головний касир транспортної компанії Leeds City Transport. Наприкінці зміни він перераховував виручку від продажу квитків і відкладав монети, які не можна було прийняти як законний платіжний засіб. Деякі з них Едвардс забирав додому свого маленького онука Пітера.

Так давня монета опинилась у дерев'яній скрині разом з іншими незвичайними екземплярами. Більшість їх можна було визначити країною походження, але ця довго залишалася загадкою. У результаті Пітер Едвардс разом із фахівцями музеїв з'ясував, що монета пов'язана із давнім Кадісом – поселенням фінікійського походження на півдні Іспанії. Її викарбували в I столітті до нашої ери.

На одному боці зображено Мелькарт у головному уборі з левової шкіри. Такий образ нагадує традиційне зображення грецького героя Геракла. Експерти пояснюють, що монети в грецькому стилі широко використовувалися у фінікійській культурі та були затребувані середземноморських торговців.

На обороті розташовані два тунці – символ, який пов'язують із морською історією Кадіса. Однак головне питання залишається без відповіді: яким чином стародавня іспанська монета виявилася у пасажира британського автобуса?

Едвардс припустив, що її міг привезти додому один із військовослужбовців після Другої світової війни. Солдати поверталися з різних країн і могли привозити незвичайні монети як сувеніри. Підтвердити цю версію поки що не вдалося.

Замість того, щоб зберігати артефакт у сімейній колекції, Едвардс вирішив передати його музеям, щоб історичну знахідку могли вивчати та бачити інші люди. Так монета, яка колись помилково використана замість плати за проїзд, отримала нове місце в історії рідного міста.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у гаманці може ховатися скарб: за які монети України колекціонери готові платити великі гроші.