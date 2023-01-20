В Австралии нашли самую ядовитую лягушку: ее вес достигает почти 3 кг

Австралийские рейнджеры обнаружили в тропическом лесу на севере Австралии гигантскую камышовую лягушку. Этот "монстр" в шесть раз больше средней жабы и весит 2,7 килограмма. Экологи организации Queensland Environment считают, что лягушка может установить новый мировой рекорд, пишут "Комментарии".



Гигантская лягушка

Рейнджер Кайли Грей говорит, что у нее перехватило дыхание, когда огромное земноводное внезапно появилось в Национальном парке Конвей в Квинсленде. Сначала она даже не поверила своим глазам: "Я никогда не видела ничего подобного. Она по размерам почти как футбольный мяч с ногами. Мы назвали ее Жабзиллой".

Грей и ее коллеги аккуратно схватили гигантскую лягушку, пока она не успела скрыться в парке, и принесли на базу, чтобы взвесить. По мнению рейнджеров, гигантская лягушка, скорее всего, питалась не только насекомыми, но также рептилиями и мелкими млекопитающими. Иначе просто не смогла бы прокормить себя. Поскольку лягушки Ага считаются в Австралии опасными вредителями, Жабзиллу подвергли эвтаназии. И теперь ее подарят музею Квинсленда.

Ядовитые лягушки Ага родом из Южной Америки. В 1935 году они были завезены в Австралию для борьбы с вредителями на плантациях сахарного тростника. Но проект не оправдал себя: лягушки размножились настолько массово, что сегодня их считают проблемой. Многие животные, в том числе редкие, не устойчивы к яду и поэтому нередко умирают после встречи с такими лягушками.





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