В Антарктиде зацвел снег: это надо видеть (ФОТО)

В Антарктиде "зацвел" снег: вместо белого он имеет малиновые и зеленые оттенки. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) на своей странице в Facebook.

Снег стал цветным. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Так, необычное явление заметили украинские ученые на станции "Академик Вернадский". Сейчас там продолжается конец антарктического лета.

Как объясняется в сообщении, "цветение" происходит вследствие развития в снегу микроскопических водорослей. Так, они размножаются спорами, не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Поэтому когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

Например, зеленый цвет обеспечивает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый слой.

Ученые отмечают, что "цветение снега" способствует изменению климата. Потому что из-за окраса снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Это, в свою очередь, вызывает дальнейшее развитие водорослей, а вместе с этим ускорение таяния.

Подобную аномалию на станции фиксировали и в прошлом году. Было решено провести совместное исследование НАНЦ и британского Университета Кембриджа. Вскоре будут обнародованы результаты. Ученые планировали выяснить, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом. Это поможет по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.

Как ранее сообщалось, исследователи под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих живых организмов. Эти существа живут в наиболее труднодоступном и неожиданном месте.

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