В Англии от маски чуть не умер домашний любимец

Из-за пандемии домашние животные оказались под угрозой.

Фото: Independent

Собачка породы кокер-спаниель по имени Ральф чуть не умер съев многократную маску, которая заблокировала ему кишечник. Врачи были вынуждены проводить экстренное хирургическое вмешательство.

Владелица собачки заметила, что что-то не так, когда он притих и отказался от лакомства. Врачи были шокированы, когда Ральфу сделали рентген. На снимке ветеринары увидели маску для лица, которую люди используют во время пандемии. Ветеринары диагностировали накопления газов в кишечнике, что вызывало животному нестерпимую боль.

На фото рентген изображения заблокированного кишечник и маска, которую извлекли путем хирургического вмешательства



Владельцы пришли к выводу, что щенок украл маску из сумки и проглотил. Они добавили, что Ральф всегда был неравнодушен к мелким вещам, носков и тому подобное. Поэтому от него эти вещи всегда прятали.

Ветеринары крайне обеспокоены угрозой, которую несут одно- и многоразовые медицинские маски, которые человечество ежедневно используют из-за пандемии коронавируса. Тем более люди по всюду их выбрасывают. На этот раз собачке просто повезло, другие животные могут иметь серьезные последствия и даже летальный исход.

Собачку практически сразу после операции забрали домой. Сообщается, что уже через две недели Ральф полностью выздоровел.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Чехии собак учат выявлять людей с коронавируса.

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