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В Англии кот-клептоман год воровал вещи: хозяйка разыскивает «жертв»

Среди украденных котом вещей имеются перчатки и игрушки

сегодня, 22:18
Автор:

Дмитрий Симоненко

На протяжении года кот по кличке Пиксель приносил в дом чужие вещи. Об этом пишет ВВС со ссылкой на рассказ хозяйки животного Кейт Бейкер.

В Англии кот-клептоман год воровал вещи: хозяйка разыскивает «жертв»

Фото: Facebook Кейт Бейкер

Кот-клептоман проживает в английском графстве Хэмпшир в городе Андовер. Хозяйка хвостатого вора рассказывает, что пагубная привычка воровать у Пикселя появилась внезапно. Сначала кот приносил домой ветки, сосновые шишки и перья. В какой-то момент ситуация усугубилась – Пиксель начал складировать вещи людей. В какой-то момент женщина была вынуждена купить специальную коробку для "добычи" Пикселя и начать разыскивать владельцев украденного.

По словам Кейт, после поста в соцсети она смогла вернуть часть вещей. В то же время, рассказывает женщина, кот продолжает приносить в дом чужое.

Кот с подобными повадками живет и в США, в штате Пенсильвания. Хозяйке хвостатого воришки пришлось создать группу в соцсетях, чтобы возвращать тапочки. Ее кот Джордан обокрал почти всех соседей. Его разоблачили с помощью камер наблюдения и GPS-трекера на ошейнике. Кот почти каждую ночь проходит до пяти километров в поисках "добычи".


Ранее "Комментарии" сообщали о 10 хвостатых мамах, которые решились на усыновление.


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