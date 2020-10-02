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Главная Новости Общество невероятно Десять хвостатых мам, решившихся на усыновление
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Десять хвостатых мам, решившихся на усыновление

Животные невероятны сами по себе, и порой человечного в них куда больше, чем в людях

сегодня, 19:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

30 сентября Украина отмечала День усыновителей. А сегодня wikipet.ru расскажет о хвостатых мамах, которые взрастили не только своих малышей, ведь даже они понимают – чужих детей не бывает!

Десять хвостатых мам, решившихся на усыновление

Источник: tsn.ua

Собака Йети живет на Кубе. Она выкормила 14 поросят, помимо своих собственных щенков.


В 2007 году в северо-восточном Китае французская бульдожка почти два месяца вскармливала своим молоком поросенка после того, как его мама умерла при родах.


Одна из самых известных приемных мамочек — кошка, которая выкормила бельчонка вместе со своими котятами.


Еще одна трогательная история об кошачьем усыновлении. В Мичигане во время ДТП погибла мама щенка. Малышу на тот момент было 2 дня. Спасателям ничего не оставалось кроме как подложить сиротку кошке. К счастью, хвостатая мама приняла малыша и кормила и вылизывала его до последнего.


В Китайском зоопарке Хэйфеи тигрица по какой-то причине не смогла кормить детенышей, поэтому собака из соседнего вольера стала их кормилицей.  Кстати, в зоопарках подобная практика по вскармливанию диких животных стала довольно распространенной.


К сожалению, среди животных тоже встречаются нерадивые мамаши. На фото Кора, двухмесячная тигрица, от которой отказалась мама. Ее приемной семьей стала 4-летняя собака и ее щенки.


В парке Саундсауз Ноусли недалеко от Ливерпуля, Великобритания, олениха Давида, родившая двойню, отказалась от одного из малышей. К счастью, оленёнка усыновили собаки куратора сафари-парка, Джеффри и Киппер. Теперь у них совместный режим: трёхразовый сон и ежедневные прогулки.


В одном из зоопарков Китая исчезающая красная панда, родив двух здоровых малышей, отказалась от них. Пандят отдали на близлежащую ферму, где жила кормящая собака-дворняжка. Она с любовью приняла приемных малышей – благодаря ее заботе, они выжили. В отличие от более известных медвежьих гигантских панд, красные панды напоминают енотов с длинными густыми хвостами. Считается, что в мире существует менее 2500 взрослых красных панд.


Вот еще один пример усыновления среди животных. Кошка усыновила малышей скунсов, не смотря на общеизвестную особенность этих милых млекопитающих. Разумеется, на момент усыновления у малышей были не до конца развиты пахучие железы.


А вот случай:после трех – пусть растут! Свиноматка приняла и выкормила двух тигрят. Так же как и другие животные, свиньи, способны ухаживать за сиротами других видов. При среднем количестве поросят от 8 до 12, один или два лишних рта не имеют большого значения для свиноматок.

Ранее "Комментарии" писали о том, какие животные вымрут до конца века.




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