Умер самый старый человек мира Хуан Висенте Перес Мора: сколько ему было лет

Сегодня весь мир прощаются с Хуаном Висенте Пересом Мора, который до последнего дня был признан старейшим мужчиной планеты по версии Книги рекордов Гиннеса. Умер в возрасте 114 лет, за месяц до следующего дня рождения, Перес был не только символом долголетия, но и воплощением скромности, трудолюбия и любви к жизни.

В Венесуэле умер самый старый человек мира

На рассвете 27 мая 1909 года в городке Эль-Кобре, Венесуэла, началась история Хуана Висенте, которая длилась более столетия, пережив эпохальные перемены в мировой истории. С ранних лет он учился ценить простые радости жизни и труда, которые, по его мнению, были ключом к долголетию. Хуан считал, что его здоровье и долгая жизнь – результат упорного труда, ранних ночей, умеренности в еде и отдыха по праздникам, а также ежедневного употребления стакана в агардиенте, традиционного венесуэльского напитка.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и губернатор штата Тачира Фредди Бернал выразили свои соболезнования и благодарность за жизнь и наследие Переса, подчеркивая его как символ выносливости и глубокой любви к жизни. Жизненный путь Хуана Висенте Переса Мора был примером не только для его большой семьи, но и для всех, кто стремится к долголетию и здоровому образу жизни.

Его личная жизнь была полна любви и преданности: 60 лет брака с Эдиофиной дель Росарио Гарсия, 11 детей и многочисленные внуки и правнуки. Большая семья была для Хуана источником радости и гордости.

Перес был свидетелем многочисленных исторических событий от обеих мировых войн до изобретения телевидения и высадки человека на Луну. Он также стал одним из переживших глобальную пандемию COVID-19, что еще больше подчеркивает его невероятную жизненную устойчивость.

Смерть Хуана Висенте Переса Мора является утратой не только для его семьи и Венесуэлы, но и для всего мира, потерявшего живой символ истории, мудрости и твердой веры в силу человеческого духа.

Сейчас мир ожидает официального подтверждения имени следующего старейшего мужчины, но Хуан Висенте Перес всегда останется в истории как человек, установивший планку долголетия на небывало высокий уровень.