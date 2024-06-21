Удивительные вакансии в Тасмании: подойдет туристам

В поисках новых способов привлечения туристов в зимний период, Тасмания, живописный остров к югу от Австралии, предложила потенциальным посетителям ряд необычных "вакансий". Как сообщает издание Independent, среди вакансий — должности сборщика устриц, исследователя паранормальных явлений, звездочета и выгульщика вомбатов.

Тасмания предлагает необычные "вакансии" для туристов

Тасмания, известная своим умеренным климатом, сталкивается с сезонным снижением туристического потока в зимние месяцы с июня по август. В это время года, когда пляжи уже не так привлекательны, остров старается предложить посетителям "незабываемые впечатления" и возможности для "путешествий без оплаты".

Представитель Tourism Tasmania выразил мысль, что независимо от того, ищете ли вы творческой стимуляции или желаете насладиться свежим воздухом в компании животных или ремесленников, найдется подходящее занятие. При этом не предусмотрена оплата труда, однако транспорт, питание и проживание берет на себя управление туризма острова. Предложение доступно только для граждан Австралии и включает однодневный опыт с определенными обязанностями.

Одной из самых необычных вакансий является работа выгульщика вомбатов. Сотрудники будут заниматься поддержанием физического и психического здоровья местных сумчатых животных, подобных большим хомякам, выводя их на утренние прогулки. Кандидаты должны быть любителями животных, опытными пешеходами и обладать терпеливой душой.

Для любителей мистики предусмотрена должность исследователя паранормальных явлений. Задача заключается в использовании современного оборудования для исследования Уиллоу Корт — старейшего действующего приюта Австралии, известного своей паранормальной активностью.

Другие вакансии включают заботу о сауне на дровах в месте для глемпинга с видом на Тасманово море и охоту за трюфелями. Есть также место для "шептунов вина", где виноделы расскажут о тонкостях своего ремесла.