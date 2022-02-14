Ученые выяснили, в каких странах люди чувствуют себя наиболее одинокими

Сегодня живет больше людей, чем когда-либо прежде, но во всем мире люди все еще часто чувствуют себя одинокими. Еще до глобальной пандемии масштабный мета-анализ показал, что хроническое или тяжелое одиночество было распространенным и игнорированным опытом во многих странах. Об этом сообщает Science Alert.

Дедушка - фото из открытых источников

"Распространено убеждение, что примерно 1 из 12 человек испытывает одиночество на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем, однако источник таких данных неясен, и исследователи никогда не устанавливали, насколько одиночество распространено в глобальном масштабе. Поэтому мы были заинтересованы в проведении осмотра ", – говорит эпидемиолог Мелоди Дин из Сиднейского университета.

Поэтому Дин и его коллеги собрали вместе 57 обсервационных исследований одиночества из 113 стран или территорий в период с 2000 по 2019 год.

Глобальные оценки одиночества были в основном доступны для подростков, а результаты, полученные в 77 странах, свидетельствуют о том, что эта проблема может колебаться от 9,2% в Юго-Восточной Азии до 14,4% в регионе Восточного Средиземноморья.

К сожалению, для взрослых было достаточно данных для метаанализа, чтобы отточить европейский регион.

В этом уголке мира авторы вновь обнаружили географические отличия. Североевропейские страны имели самый низкий уровень одиночества: только 2,9 процента молодых людей испытывали негативные эмоции, и 2,7 процента взрослых среднего возраста испытывали то же самое. Пожилые люди, старше 60 лет, чувствовали одиночество с большим уровнем – 5,3 процента.

Восточноевропейские страны, с другой стороны, демонстрировали больше признаков одиночества, чем где бы то ни было в Европе. 7,5 процентов молодежи в Восточной Европе сообщили об чувстве одиночества, тогда как среди взрослых среднего возраста об одиночестве сообщили 9,6 процента. Между тем пожилые люди в этой части Европы были наиболее одинокими с тревожными 21,3 процента.

Данные не могут рассказать нам, почему в Восточной Европе в целом оказывается одиноким населением, но одно исследование, включенное в обзор, свидетельствует о том, что этот эффект связан с ухудшением состояния здоровья, медицинских услуг и социальной поддержки.

"Понимание одиночества как глобальной проблемы здравоохранения требует данных из большинства стран, однако для большинства регионов за пределами Европы недостает данных", – пишут авторы.

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