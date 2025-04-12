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Ученые рассказали, как будут выглядеть зомби и шокировали прогнозом

Ученые рассказали, что споры грибов уже превращают насекомых в зомби

сегодня, 20:25
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Ткачик Олеся

Премьера второго сезона сериала "Последний из нас" заставляет многих задуматься: а что, как это не просто вымысел? Как ни странно, но созданные в шоу жуткие зомби имеют определенное сходство с реальной угрозой — захватывающими разум грибами-паразитами, заявили ученые.

Ученые рассказали, как будут выглядеть зомби и шокировали прогнозом

Зомби

Эти "зомби-грибы" проникают в тело своих жертв и превращают их в гиперактивных "распространителей" инфекции. Хотя это касается только некоторых видов насекомых, механизм заражения потрясающе напоминает тот, что показано в сериале HBO.

В реальном мире грибки распространяются спорами – микроскопическими "семенами", способными годами оставаться неактивными, а затем прорастать в благоприятных условиях. У насекомых они действуют особенно жестоко: споры проникают через панцирь и захватывают тело.

Как объясняет доктор Шариса де Беккер из Утрехтского университета, при попадании на муравей споры прорастают и проникают внутрь через внешний покров.

В случае с людьми все сложнее: наша кожа слишком плотная. Поэтому грибок должен попасть в мягкие ткани — обычно через дыхательные пути. Как отмечает иммунолог из Университета Бристоля доктор Ребекка Драммонд, большинство грибов попадают в организм именно с воздухом.

Оказавшись в легких, грибок прорастает и начинает колонизировать тело, пронизывая его нитевидными структурами – гифами. Они прорывают сосуды, ткани и дыхательные пути, распространяясь по всему организму.

На начальных стадиях заражения человек может выглядеть вполне нормально. Как говорит профессор микологии из Университета Западной Виргинии Мэтт Кессон, большинство грибков не образуют внешних "тел" на человеке. Но внутри организма они могут наносить катастрофический вред.

На более поздних этапах болезнь становится заметной: грибковые инфекции могут привести к потере конечностей или глаз. Именно так, по мнению экспертов, могла бы выглядеть настоящая "зомби-инфекция".

После колонизации организма гриб начинает воздействовать на поведение жертвы. У муравьёв, зараженных Ophiocordyceps, наблюдается взрывная активность, судороги и бесконтрольное движение — иногда даже падают с деревьев.

К счастью, сейчас такие грибки не способны заражать людей. Наш организм – слишком горячая среда для них. А даже если бы они и выжили внутри, прорваться в мозг – очень сложная задача.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда человек может увидеть Бога.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14592123/Scientists-real-zombies-revealed-fungi.html
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