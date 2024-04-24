Ученые раскрыли тайну жуткой мумии-русалки с Японии

В одном из японских храмов был обнаружен закрытый кейс, который не открывали более 40 лет. В 2022 году его открыли и обнаружили, что там находится мумия размером около 30 сантиметров. Это человекоподобное существо имело острые зубы и рыбий хвост, за что получило название "мумия-русалка". После долгих исследований ученые выяснили происхождение мумии.



Мумии-русалки из Японии. Фото из открытых источников

Ученые из Университета науки и искусств Курашики (KUSA) опираясь на предыдущий опыт подобных мумий-русалок предположили, что мумия изготовлена из нескольких существ, вероятно, обезьяны и рыбы, однако детальный анализ показал еще более странные выводы.

Мумия напоминала Нинге — рыбоподобное существо с человеческой головой, которое, по легенде, помогает лечить болезни и увеличивает долголетие. Кроме того, в коробке, где хранилась мумия, было указано, что существо было поймано рыбалкой в 1736 году.

С разрешения священников храма мумия попала к ученым из KUSA, подвергшим артефакт разнообразным опытам: рентген, компьютерная томография, радиоуглеродная датировка, электронная микроскопия и анализ ДНК.

Результаты показали, что туловище "русалки" не принадлежало ни одному существу, а было изготовлено из хлопка, бумаги и ткани, которые скреплялись шпильками из металла. Его покрыли шерстью млекопитающих и кожей рыб. Челюсть мумии была создана из зубов хищной рыбы, а ногти из невыясненного животного. Нижняя часть "мумии-русалки" была полностью изготовлена из рыбы. Анализ ДНК указывает, что мумия была создана в начале 1800 года. Анализ исследователей предполагает, что мумию, скорее всего, создали, чтобы заставить людей поверить в реальность Нинге и его способности к исцелению.

Это не в первый раз, когда в Японии фиксируют "мумий-русалок". В последние годы исследователи обнаружили еще 14 образцов. Однако самой известной из таких мумий остается русалка Фиджи, которую якобы поймали вблизи островов Фиджи в 19 веке. Она долгое время была музейным экспонатом, пока не исчезла после одного из пожаров.

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