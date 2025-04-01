Ученые предложили создавать запасные человеческие тела, чтобы потом их есть

Группа ученых представила революционную идею создания так называемых бодиоидов – искусственно выращенных человеческих тел без сознания. Ученые Карстен Т. Чарлзуорт, Генри Т. Грили и Хиромиц Накаути считают, что такие разработки могут стать прорывом в медицине и биотехнологиях.

Запасные тела

Исследователи рассматривают четыре основных сфер применения этих тел: создание альтернативного мяса, разработка искусственных утроб для беременности, тестирование новых методов лечения, а также выращивание органов для трансплантации.

В своей публикации в MIT Technology Review ученые объяснили, что их идея может помочь решить ряд этических вопросов, в частности, сократить страдания животных, используемых в настоящее время для экспериментов и производства мясной продукции.

"Они могут стать нравственной альтернативой использованию животных в исследованиях и пищевой промышленности, предлагая мясо и другие продукты без страданий или осознания", – отмечают авторы проекта.

Ученые признают, что общество может воспринять их концепцию как "ужасную", однако подчеркивают ее потенциальные преимущества. Они считают, что это поможет преодолеть дефицит органов для трансплантации, сократить ожидания пациентов в очереди и значительно снизить потребность в тестировании лекарства на животных.

"Современные достижения биотехнологий уже позволяют создавать живые человеческие тела без нервных компонентов, отвечающих за мышление, сознание и боль. Для многих эта перспектива кажется тревожной, однако, если ученые и политики найдут способ объединить эти технологии, в будущем мы сможем выращивать "запасные" тела – как человеческие, так и животные", – объясняют исследователи.

По словам авторов, эта технология может коренным образом изменить медицинские исследования и разработку новых препаратов.

"Это может уменьшить потребность в тестировании на животных, помочь людям, нуждающимся в пересадке органов, и позволить создавать более эффективные лекарства – и все это без нарушения большинства этических норм", – отмечают они.

Для реализации этой идеи ученые планируют использовать плюрипотентные стволовые клетки – одни из первых клеток, которые появляются на этапе развития эмбриона. Уже сейчас ученые успешно создали структуры, напоминающие эмбрионы человека, что открывает путь к возможности выращивания плодов в искусственных утробах.

Однако исследователи признают, что технология еще далека от совершенства.

"Мы не знаем, смогут ли эмбриональные модели, созданные из стволовых клеток, дать начало живым организмам – даже мышам. Также пока нет гарантий, что мы сможем успешно выращивать человеческие тела вне организма матери", – предостерегают они.

Несмотря на это, ученые отмечают, что обсуждать этические и научные аспекты этой технологии нужно уже сейчас.

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