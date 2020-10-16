Ученые подсчитали, сколько органов в человеческом теле

Невзирая на то, что наука в 21 веке достигла небывалых высот, ученые до сих пор не могли определиться с точной цифрой, сколько же органов в человеческом теле. О новом исследовании передает livescience.

По словам доцента кафедры клеточной биологии и биологии развития Медицинской школы Университета Колорадо Лизы М. Дж. Ли, органы — это совокупность тканей, которые работают вместе для достижения общей цели, и каждый из них обеспечивает функционирование человека.

Однако только семь из них — мозг, сердце, печень, по крайней мере одна почка, по крайней мере одно легкое, желудок и кишечник — необходимы для существования человека. Потеря полной функции любого из этих жизненно важных органов влечет за собой смерть. Примечательно, что человеческое тело может выжить без множества других органов или спокойно существовать после замены природного органа искусственным аналогом. Что касается количества органов, если взять человека без аномалий развития, то у нее, по подсчетам ученых, должно быть 78 органов. Этот список включает язык, желудок, щитовидную железу, мочеиспускательный канал, поджелудочную железу, а также множество других отдельных или парных органов. При этом все кости и зубы считаются один орган. Если же брать каждую кость в отдельный орган, то получится цифра 284, а если к этому добавить еще каждый зуб, то окажется, что в человеческом теле и вовсе 315 органов. Если таким же образом разделить на органы все сухожилия и нервы, то получится и вовсе космическая сумма, измеряется миллиардами, поскольку каждый нейрон будет считаться отдельным органом.



Напомним, в Баварском институте виноградарства и садоводства (LWG) объяснили осенний феномен, когда в октябре цветут каштаны. Так, по словам ученого и профессора LWG Филиппа Шёнфельда, данное явление — явный признак того, что деревья больны и жить им осталось недолго. Из-за жарких погодных условий влаголюбивые деревья, увы, ослабели, и у них осталось мало ресурсов — для того, например, чтобы справиться с таким вредителем, как минирующая моль. В связи с этим они будто готовятся к тому, что жить осталось недолго, и активно цветут.



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