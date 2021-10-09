У Соломоновых островов спасли двух мужчин, которые 29 дней дрейфовали по морю

У Соломоновых островов спасатели нашли двух мужчин, которые 29 дней считались пропавшими без вести. Об этом сообщает издание "The Guardian".

Соломоновые острова, фото с открытых источников

Несмотря на трагичность ситуации, мужчины заявили, что это был приятный отдых от всех проблем. Их нашли в 400 километрах от места, где началась их путешествие. Ливае и Джуниор отправились с острова Моно в западной провинции Соломоновых островов на небольшой моторной лодке. Пара планировала путешествовать на 200 километров к югу от города Нора, что на острове Новая Джорджия. Но Соломоново море оказалось неприветливым. За первые несколько часов путешествия они столкнулись с сильным дождем и ветром, что осложнило видимость и они потеряли с поля зрения побережье.

"Когда наступила непогода, это было плохо, но было еще хуже и стало страшно, когда погиб GPS. Мы не могли видеть, куда едем, и поэтому просто решили остановить двигатель и подождать, чтобы сэкономить топливо", — рассказывает Ливае.

Мужчинам удалось выжить благодаря апельсинам, которые они собрали для поездки, собранными с моря кокосовым орехам и дождевой воде. Морем лодку перенесло через государственную границу. Мужчины были настолько слабы, что прибыв 2 октября в город Помио, их пришлось увезти из лодки к соседнему дому. Сейчас они проходят реабилитацию. О том, что пережили не жалеют.

"Я понятия не имел, что происходит, пока я был там. Я не слышал ни о Covid, ни о другом. Я с нетерпением жду возвращения домой, но думаю, что это был хороший отдых от всего", — говорит Джуниор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на морском берегу Коста-Бланка, в Испании 24-летняя финская гражданка прыгнула с высокой скалы в бурную водную стихию, мечтая получить кайф от такого погружения. Но не могла выплыть. Извлекать ее из воды бросился друг из России. Между тем это происшествие на камеру снимала жена россиянина. К сожалению, молодые люди не рассчитали своих сил и погибли.

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