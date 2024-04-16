У Дайтона-Бич собрали "живую цепь" из бород длиной как два кита

На пирсе Мэйн-стрит в Дайтона-Бич, Флорида, произошло необычное событие, вызвавшее широкий резонанс среди энтузиастов уникальных рекордов. Группа любителей бород из разных уголков Соединенных Штатов Америки собралась, чтобы установить новый мировой рекорд, зафиксированный Книгой рекордов Гиннеса. На этот раз команда Beard Team USA установила рекорд по самой длинной цепочке из бород.

У Дайтона-Бич собрали "живую цепь" из бород

Всего в формировании цепочки приняли участие 89 человек, которые смогли создать последовательность волос на лице, общей длиной почти 60 метров. Для сравнения это примерно соответствует высоте 20-этажного дома или размаху крыльев пассажирского самолета Боинг 777. Предыдущий рекорд, установленный этой же командой в 2022 году, составлял 45,99 метра.

"При создании новых цепочек было много неизвестных нам людей, поэтому это было довольно нервно", — рассказал креативный директор Beard Team USA Брайан Нелсо (Bryan Nelso)





Важным условием для признания рекорда было соблюдение нескольких правил: каждый участник должен иметь бороду длиной не менее 20 см, бороды участников должны быть соединены между собой с помощью зажимов для волос, а вся структура должна была удерживаться без движения в течение не менее 30 секунд. Это позволило официальным представителям Гиннеса зафиксировать новое достижение.

Эта мера привлекла внимание не только местных жителей и участников, но и средств массовой информации, став ярким событием в мире экстраординарных достижений. Он не только демонстрирует креативность и организационные способности участников, но и способствует популяризации культуры бородан, что становится все более популярным явлением в современном мире.