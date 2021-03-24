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Туристка случайно взяла в руки очень ядовитое существо (ВИДЕО)

Это существо может убить за несколько минут

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Женщина, отдыхающая на Бали, решила поддержать в руках маленького синекольчатого осьминога, который, как выяснилось, способен убить человека всего за несколько минут.

Туристка случайно взяла в руки очень ядовитое существо (ВИДЕО)

Ядовитые существа / фото: скриншот из видео

Туристка заметила милое существо и решила сделать с ним несколько фотографий и видео. Осьминог был маленьким и с очень красивым окрасом, поэтому и привлек ее внимание. Только спустя время, прочитав информацию в интернете, она узнала, что этот синекольчатый осьминог является одним из самых ядовитых на планете. Несмотря на то, что он маленький, его яд может убить 26 человек. Девушка была шокирована и в слезах позвонила отцу, чтобы рассказать, что произошло. С ней все хорошо, она чудом осталась жива.

Отмечается, что эти "милые" существа, обитающие в водах Тихого океана, достаточно агрессивны и могут убить человека за несколько минут. И противоядие до сих пор не найдено. Примечательно то, что укус такого осьминога практически незаметен и безболезненный, поэтому человек даже может не знать о том, что его жизнь в опасности. Но потом у жертвы начинаются проблемы с дыханием, а затем паралич. При первых признаках необходимо делать искусственное дыхание, поскольку яд парализует дыхательные центры жертвы в течение нескольких минут.

Видеоролик туристки уже набрал более 7 млн просмотров, пользователи отмечают, что не нужно контактировать с животными, о которых вы ничего не знаете: "Правило №1 дикой природы: если на животных есть яркие цвета — оно ядовитое", "Мое сердце колотится от одного взгляда на это", "Это страшно! Вам очень повезло", — отметили пользователи сети.@kaylinmarie21

Called my dad crying 3 hours later in Bali? ##blueringoctopus ##bali ##uluwatu ##fyp ##imdumb ##thanksjesuschrist ##ShowerWithMoxie ##EnvisionGreatness

♬ Oh No Oh No Oh No No No — Dubskie

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Мексике обнаружили неизвестное существо с острыми зубами и без глаз.


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