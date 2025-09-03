Три британских подростка идут пешком в Украину, чтобы передать гуманитарную помощь

Трое 18-летних друзей из Великобритании почти завершили чрезвычайное путешествие – они пешком проделывают путь от Солсбери до Львова, чтобы собранные средства потратить на помощь украинцам. Через два месяца юноши уже преодолели более 1 600 км и сейчас приближаются к украинской границе.

Преодолевают безумное расстояние ради помощи украинцам





Джеймс Маккарти-Гилл, Кайл Спринг и Адам Митчелл отправились 29 июня от Солсберийского собора в графстве Уилтшир. Их цель – собрать деньги для закупки продуктов и средств гигиены и доставить их в детские дома трех украинских городов. На сегодняшний день им удалось собрать почти 15 тысяч фунтов стерлингов, что превышает начальную цель в 10 тысяч.





Адам Митчелл признается, что ежедневные переходы были "невероятно болезненными", однако наибольший вызов заключался в том, чтобы преодолеть собственную усталость и продолжать путь:





"Нужно просто знать, что делаешь это по правильной причине", – отметил он.





Идея совершить такое путешествие возникла после того, как Кайл Спринг в мае прошлого года вместе с отцом приезжал в Украину с гуманитарной миссией на собственный день рождения. Поездка произвела на него сильное впечатление:





"Видеть раненых солдат в больницах и одновременно улыбки детей, которым мы привозили апельсины и бананы, это меняло меня. Я понял, что хочу помогать им, как только могу".





Вернувшись в Британию, Кайл организовал велопробег, благодаря которому собрал еще 3 тысячи фунтов. Тогда он предложил друзьям отправиться пешком в Украину. Согласились только Джеймс и Адам.





Путешествие продолжалось в сложных условиях: большинство ночей ребята проводили в палатках, а раз в четыре дня останавливались в гостевых домах, чтобы зарядить технику. Они прошли через несколько стран Центральной Европы и сейчас планируют пересечь польско-украинскую границу в ближайшее воскресенье.





По прибытии во Львов подростки вместе с благотворительной организацией Justin Ukraine Aid хотят передать закупленную помощь детским домам в Харькове, Одессе и Виннице. Вернуться в Великобританию они планируют в середине сентября.





Молодые люди убеждены: их поступок — это не только способ помочь, но и напоминание, что даже в молодом возрасте можно делать большие вещи ради других.





