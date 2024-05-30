logo

BTC/USD

67692.00

ETH/USD

3734.84

LTC/USD

82.60

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже

Места без возвращения: 6 городов, где время остановилось

сегодня, 11:25
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В мире существует множество заброшенных мест, оставленных временем и человеческой деятельностью. Некоторые из них привлекают туристов своей атмосферой и загадочной историей. Вот шесть самых знаменитых городов-призраков, каждый из которых имеет свою уникальную историю.

Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже

Забытые города: десять мест, которые покинули жители

1. Припять, Украина

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году Припять была полностью эвакуирована. Сегодня этот город представляет собой мрачный мемориал человеческой халатности, где школы, дома и даже парк аттракционов покрыты слоем радиоактивной пыли. Здания заросли деревьями и травой, создавая постапокалиптический пейзаж.

Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже - фото 2

2. Боди, США

Основанный в 1859 году во времена золотой лихорадки, Боди достиг пика населения в 1870-х годах с численностью около 10,000 жителей. Спад добычи золота привел к упадку, и к 1910 году население сократилось до небольшой группы. Сегодня Боди является национальным историческим парком, где посетители могут увидеть около 110 структур в состоянии "застывшего упадка".

Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже - фото 3

3. Колманскоп, Намибия

После открытия алмазов в 1908 году Колманскоп пережил бурный рост, превратившись в процветающий город с современными удобствами, включая первый в регионе рентгеновский аппарат и железную дорогу. Однако к 1950-м годам близлежащие алмазные месторождения истощились, и жители покинули город. Пустыня постепенно поглотила здания, оставив пейзаж, наполненный песчаными заносами.

Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже - фото 4

4. Хумберстоун, Чили

Основанный в 1872 году, Хумберстоун процветал благодаря добыче селитры, которая использовалась в качестве удобрения и взрывчатки. Город включал школу, театр, и даже бассейн, но после разработки синтетической селитры в 1930-х годах он начал угасать. Он был полностью заброшен к 1960-м, и сегодня является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже - фото 5

5. Вароша, Кипр

До 1974 года Вароша была популярным курортом, посещаемым знаменитостями со всего мира. После турецкого вторжения город был огорожен и заброшен, его население бежало, оставив все свои вещи. Власти Турецкой Республики Северного Кипра контролируют территорию, запрещая вход без разрешения.

Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже - фото 6

6. Орэджу, Италия

Этот город пострадал от серии землетрясений, после которых большинство населения покинуло его в поисках безопасности. Орэджу сохранил чарующую архитектуру, включая церкви и палаццо, что привлекает туристов и исследователей.

Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже - фото 7

Эти города-призраки остаются свидетелями изменений в истории и человеческой деятельности, а их пустые улицы и разрушенные дома продолжают вдохновлять и пугать путешественников со всего мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости