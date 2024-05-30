Топ-6 городов-призраков, вызывающих мурашки по коже

В мире существует множество заброшенных мест, оставленных временем и человеческой деятельностью. Некоторые из них привлекают туристов своей атмосферой и загадочной историей. Вот шесть самых знаменитых городов-призраков, каждый из которых имеет свою уникальную историю.

Забытые города: десять мест, которые покинули жители

1. Припять, Украина

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году Припять была полностью эвакуирована. Сегодня этот город представляет собой мрачный мемориал человеческой халатности, где школы, дома и даже парк аттракционов покрыты слоем радиоактивной пыли. Здания заросли деревьями и травой, создавая постапокалиптический пейзаж.





2. Боди, США

Основанный в 1859 году во времена золотой лихорадки, Боди достиг пика населения в 1870-х годах с численностью около 10,000 жителей. Спад добычи золота привел к упадку, и к 1910 году население сократилось до небольшой группы. Сегодня Боди является национальным историческим парком, где посетители могут увидеть около 110 структур в состоянии "застывшего упадка".





3. Колманскоп, Намибия

После открытия алмазов в 1908 году Колманскоп пережил бурный рост, превратившись в процветающий город с современными удобствами, включая первый в регионе рентгеновский аппарат и железную дорогу. Однако к 1950-м годам близлежащие алмазные месторождения истощились, и жители покинули город. Пустыня постепенно поглотила здания, оставив пейзаж, наполненный песчаными заносами.





4. Хумберстоун, Чили

Основанный в 1872 году, Хумберстоун процветал благодаря добыче селитры, которая использовалась в качестве удобрения и взрывчатки. Город включал школу, театр, и даже бассейн, но после разработки синтетической селитры в 1930-х годах он начал угасать. Он был полностью заброшен к 1960-м, и сегодня является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.





5. Вароша, Кипр

До 1974 года Вароша была популярным курортом, посещаемым знаменитостями со всего мира. После турецкого вторжения город был огорожен и заброшен, его население бежало, оставив все свои вещи. Власти Турецкой Республики Северного Кипра контролируют территорию, запрещая вход без разрешения.





6. Орэджу, Италия

Этот город пострадал от серии землетрясений, после которых большинство населения покинуло его в поисках безопасности. Орэджу сохранил чарующую архитектуру, включая церкви и палаццо, что привлекает туристов и исследователей.





Эти города-призраки остаются свидетелями изменений в истории и человеческой деятельности, а их пустые улицы и разрушенные дома продолжают вдохновлять и пугать путешественников со всего мира.