ТОП-5 стран с одинаковыми флагами и причины их сходства

В мире существует множество стран, каждая из которых гордится своими национальными символами, особенно флагом. Однако некоторые национальные флаги настолько схожи, что порой вызывают удивление и даже путаницу. Рассмотрим пять наиболее ярких примеров стран, флаги которых демонстрируют удивительное сходство.

В каких странах одинаковые флаги и почему

1. Индонезия и Монако

Флаги Индонезии и Монако состоят из двух горизонтальных полос: красной верхней и белой нижней. Несмотря на географическую и культурную удаленность, флаги этих двух стран практически идентичны. Отличие лишь в размерах: флаг Монако несколько более квадратный, чем флаг Индонезии. Сходство флагов чисто случайно, так как оба символа возникли независимо друг от друга.





2. Новая Зеландия и Австралия

Флаги Новой Зеландии и Австралии оба основаны на Британском Синем Павильоне, что отражает колониальное прошлое обеих стран. Оба флага украшены изображением Южного Креста, но звезды на флаге Новой Зеландии белые с красным ободком, в то время как австралийские звезды полностью белые. Кроме того, на австралийском флаге присутствует еще одна большая белая звезда под названием Федерация.





3. Чад и Румыния

Флаги Чада и Румынии исключительно похожи, состоящие из вертикальных полос синего, желтого и красного цветов. Это сходство является случайным, так как исторические и культурные контексты разработки флагов в этих странах кардинально различны. Румыния обосновывает свои цвета историческими традициями, в то время как в Чаде цвета флага символизируют небо, солнце и кровь, пролитую за независимость.





4. Люксембург и Нидерланды

Флаги Люксембурга и Нидерландов состоят из трех горизонтальных полос: красной, белой и синей. Отличие заключается в оттенке синего цвета и размерах флага. Нидерланды используют ярко-синий цвет, в то время как Люксембург предпочитает более светлый оттенок. Эти сходства исходят из общих исторических и культурных корней, связанных с династическими и государственными связями.





5. Гаити и Лихтенштейн

До 1936 года Гаити и Лихтенштейн имели одинаковые флаги, состоящие из горизонтальных синих и красных полос. Ситуация изменилась, когда Лихтенштейн добавил в свой флаг золотую корону после того, как обнаружил на Олимпийских играх 1936 года, что их флаг идентичен флагу Гаити. Этот случай является одним из самых уникальных примеров флагового двойничества в мировой истории.





Эти примеры показывают, как исторические связи, случайности и даже международные соревнования могут привести к схожести национальных символов, даже если страны не имеют непосредственных геополитических связей.