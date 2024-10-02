ТОП-5 самых дорогих сортов кофе в мире: сколько стоит эксклюзивный напиток

Любители кофе по всему миру знают: цена на этот напиток может варьироваться от пары долларов до сотен, а иногда и тысяч за килограмм. Но что делает определённые сорта кофе такими дорогими? Это не только редкость самих зерен, но и уникальные условия их производства. Мы собрали пять самых дорогих сортов кофе в мире, чтобы выяснить, что стоит за их баснословными ценами.

ТОП-5 самых дорогих сортов кофе

1. Black Ivory Coffee — $1500 за килограмм

Black Ivory Coffee, который называют "чёрным золотом" кофейного мира, по праву занимает первое место в рейтинге самых дорогих сортов. Этот кофе производят в Таиланде с помощью слонов. Кофейные ягоды скармливают слонам, а затем собирают переработанные зерна после их естественного прохождения через желудочно-кишечный тракт животных. Процесс ферментации в желудке слона придаёт зернам необыкновенно мягкий вкус с тонкими цветочными нотками. Произведённого кофе крайне мало, а его стоимость достигает впечатляющих $1500 за килограмм.

2. Kopi Luwak — $500-700 за килограмм

Один из самых известных экзотических сортов — Kopi Luwak — завоевал себе репутацию благодаря необычному процессу производства. В Индонезии кофейные ягоды поедают мусанги (азиатские пальмовые циветты), после чего ферментированные зерна извлекаются из их экскрементов. Этот процесс уменьшает кислотность и придаёт кофе особую мягкость. Стоимость этого кофе может доходить до $700 за килограмм, и он уже давно стал символом эксклюзивного и дорогого вкусового опыта.

3. Hacienda La Esmeralda — $350-600 за килограмм

Hacienda La Esmeralda — это кофе из Панамы, который стал легендой среди кофейных гурманов. Этот сорт Geisha, выращиваемый на склонах гор Бокете, славится своими уникальными цветочными ароматами и нотами бергамота и жасмина. Неудивительно, что этот кофе регулярно побеждает на аукционах и завоёвывает награды по всему миру. За него готовы платить от $350 до $600 за килограмм, что делает его одним из самых дорогих сортов планеты.

4. St. Helena Coffee — $300-400 за килограмм

Кофе с острова Святой Елены отличается не только своей редкостью, но и уникальными вкусовыми качествами. Остров, расположенный в Атлантическом океане, стал известен благодаря Наполеону Бонапарту, который считал местный кофе одним из лучших в мире. St. Helena Coffee обладает яркими винными и цитрусовыми нотками, которые ценятся среди знатоков. Ограниченное производство и изолированное расположение острова делают этот сорт особенным, а цена на него колеблется от $300 до $400 за килограмм.

5. El Injerto Coffee — $300 за килограмм

Кофе El Injerto из Гватемалы — это не просто напиток, а настоящий символ качества. Этот сорт выращивается на высокогорных плантациях, что придаёт зернам глубокий, насыщенный вкус с шоколадными и фруктовыми оттенками. El Injerto неоднократно побеждал на международных аукционах и пользуется большой популярностью среди истинных кофейных эстетов. Цена на этот сорт составляет около $300 за килограмм, что объясняется его уникальностью и ограниченным производством.

В мире кофе существует немало сортов, но именно эти пять — символы роскоши и эксклюзивности. Их ценят не только за вкус, но и за уникальные процессы производства. Готовы ли вы заплатить за чашку кофе сотни долларов — решать вам, но одно можно сказать точно: каждая чашка этих сортов — это настоящее произведение искусства для вкусовых рецепторов.