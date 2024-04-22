Топ-5 самых богатых детей мира: кто они и откуда

В мире, где финансовые активы и богатства порой наследуются еще с младенчества, существует особая категория молодых людей – дети, чье состояние уже с ранних лет измеряется миллиардами долларов. Этот рейтинг пяти самых богатых детей мира основан на данных Forbes и других финансовых аналитических компаний, отражая состояние активов, которые или находятся под управлением детей, или ожидают их в будущем.

кто входит в список самых обеспеченных детей мира

1. Принц Джордж Александр Луи (Великобритания)

Внук британской королевы Елизаветы II и первый ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Принц Джордж, родился 22 июля 2013 года. Его наследство оценивается в более чем $1 миллиард, что делает его одним из самых богатых детей в мире. Богатство Джорджа состоит из денежных средств, недвижимости, а также из доли в прибылях королевской семьи, управляемой Crown Estate.





2. Блю Айви Картер (США)

Дочь известных музыкантов Бейонсе и Джей-Зи, Блю Айви родилась 7 января 2012 года. Ее финансовое положение уникально, ведь кроме денежного наследства от родителей, оцениваемого в $1 миллиард, она уже начала свою карьеру в музыкальной индустрии, что может значительно увеличить ее собственные активы в будущем.





3. Сури Круз (США)

Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс, Сури Круз родилась 18 апреля 2006 года. Несмотря на развод родителей, ее состояние оценивается в $800 миллионов. Это богатство происходит от тщательно управляемых доверительных фондов и инвестиций, находящихся под управлением ее звездных родителей.





4. Максима Чан (США)

Дочь основателя Facebook Марка Цукерберга и Присциллы Чан, Максима Чан, родилась в декабре 2015 года. На счетах Максимы заморожены средства, которые ее родители планируют потратить на благотворительность. Однако, с учетом активов ее родителей, ее текущее наследство оценивается в $450 миллионов.





5. Алексис Олимпия Оханьян-младшая (США)

Родившаяся 1 сентября 2017 года дочь американской теннисистки Серены Уильямс и сооснователя Reddit Алексиса Оханьяна, Алексис Олимпия уже обладает значительным состоянием. Состояние, наследуемое от ее знаменитых родителей, оценивается в $200 миллионов.





Эти дети родились в семьях, где богатство и известность передаются из поколения в поколение, однако их личное будущее будет зависеть от множества факторов, включая управление активами, личные достижения и возможные карьерные выборы.