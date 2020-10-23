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ТОП-15 ошибок, которые делает каждый на кухне

Мы собрали для вас полезные лайфхаки, которые помогут сделать вашу еду вкуснее, и презентабельнее

сегодня, 14:46
Автор:

Наталья Шевченко

Не выбрасывать жир после жарки бекона и добавлять крахмал в омлет, солить печень в конце готовки и использовать теплые яйца для выпечки. Зачем это нужно? Поверьте, так вкусней. Докажем ниже, пишет Сегодня.

ТОП-15 ошибок, которые делает каждый на кухне

фото: stock.adobe.com

Не стоит покупать в магазине мясо, которое уже в маринаде  

Для готовки мясо должно быть изначально свежим, а вот маринад может маскировать испорченный продукт. Кроме того, мясо иногда маринуют, когда вскоре должен истечь срок  его годности.

Не выбрасывайте после жарки бекона жир 

После жарки бекона жир можно отфильтровать через бумажное полотенце и переместить его в контейнер. Эту смесь нужно держать в холодильнике и потом использовать для обжарки овощей. С учетом того, что жир соленый, добавлять соль в пищу, приготовленную на нем, уже не нужно. Плюс – это очень экономно. 

В соус добавляйте несколько капель яблочного уксуса

Уксус будет гармонично сочетаться в соусах для индейки или курицы. 

Не солите пищу во время готовки из солонки

Солить нужно руками. Это поможет контролировать количество соли не пересолить пищу. 

Мясо, рыбу и овощи просушить 

Перед готовкой перечисленные продукты промокните бумажными полотенцами. Данная процедура поможет приготовить блюдо без лишней влаги и с хрустящей корочкой. 

Правильно жарьте рыбу 

После чистки рыба должна подсохнуть, после этого ее нужно положить на сковородку и слегка прижать. Жарить необходимо до тех пор, пока кожица схватиться и уплотниться. После этого рыбу нужно отправить в духовку.  

Карамелизируйте лук в сливочном масле с щепоткой сахара 

Так лук будет румяней и сочней. 

Прежде чем выдавить сок лимона – подогрейте фрукт 

 Таким образом получится максимально больше сока. Его можно опустить на пару минут в горячую воду. 

Солите печень нужно в конце готовки  

Если посолите в начале приготовления, то не получите сочности. Печень будет пережаренной и твердой. 

Добавляйте немного белка в сметанный крем 

Прежде чем взбивать сметану для крема, добавьте белок куриного яйца – крем получится   более воздушным. 

Яблоки для шарлотки обваляйте в муке 

Чтобы кусочки яблок не падали на дно формы, перед приготовлением обваляйте их в муке. 

Яйца для выпечки должны быть теплыми 

 Чаще всего перед приготовлением какой-то выпечки мы достаем яйца из холодильника и начинаем готовить. Это большая ошибка: яйца должны быть теплыми, и выпечка получится нежнее по текстуре. 

Панировочные сухари сделают котлеты хрустящими 

Если в фарш для котлет добавить пару чайных ложек панировочных сухарей, то так они будут лучше держать форму и станут хрустящими. 

Омлет будет воздушным, если в него добавить крахмал 

Во время сбивания яиц для омлета добавьте немного кукурузного крахмала – получите невероятное, нежное блюдо. 

Не обязательно строго придерживаться рецептов 

У каждой хозяйки разного качества продукты, духовка, плита. Добавляйте в свои шедевры фантазию, не бойтесь экспериментировать. Заменив пару ингредиентов, можно придумать свой шедевр, который станет кулинарной тайной вашей семьи.


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