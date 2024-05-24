Сюрпризы на карте: неожиданные границы между странами

Границы между странами часто ассоциируются с барьерами, но иногда они могут быть настолько необычными и удивительными, что становятся объектом туристического интереса и даже символом мирного сосуществования. От городов, разделенных границей на две части, до зон, где можно одновременно находиться в двух странах, — вот шесть самых удивительных границ между государствами.

Шесть самых необычных границ между странами

1. Гаити и Доминиканская Республика: контраст на одном острове

Остров Гаити в Карибском море – уникальное место, где через центральные горы проходит граница между двумя странами: Гаити и Доминиканской Республикой. Этот раздел виден даже из космоса из-за различий в экологической политике двух стран: с одной стороны леса, с другой – эродированные земли.





2. Баарле-Нассау и Баарле-Хертог: города-головоломки

Баарле – небольшой город на границе между Бельгией и Нидерландами, который уникален своей запутанной границей. В этом населённом пункте существует 30 отдельных участков, где граница пересекает дома, кафе и даже домашние комнаты.





3. Индия и Бангладеш: мозаика территорий

До исправления в 2015 году граница между Индией и Бангладеш состояла из многочисленных анклавов – небольших участков территории каждой страны, полностью окруженных территорией другого государства. Это было следствием сложных исторических событий, которые привели к такому уникальному разделу.





4. Норвегия и Швеция: лыжные прогулки через границу

Граница между Норвегией и Швецией прекрасно подходит для лыжников, ведь она проходит через многочисленные лыжные трассы. Зимой можно стартовать в одной стране и закончить прогулку в другой.





5. США и Канада: самая мирная граница

Самая длинная немилитаризованная граница в мире находится между США и Канадой. На протяжении более 8,891 километра (5,525 миль) граница проходит через лесные массивы и горные хребты, иногда не имея никаких заметных барьеров.





6. Испания и Великобритания: Гибралтар



Гибралтар – это стратегическое место на южном побережье Испании, которое является территорией Великобритании. Несмотря на небольшую протяженность границы, она является предметом политических споров и обсуждений, которые продолжаются между двумя странами на сегодняшний день.





Каждая из этих границ рассказывает уникальную историю о том, как страны могут разделять и в то же время объединяться. Необычные границы могут стать символом культурного взаимодействия и важным элементом геополитических отношений, подчеркивающим уникальность и разнообразие мира в котором мы живем.