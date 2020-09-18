Супругам из Великобритании удалось одновременно выиграть в лотерею по разным билетам

Семейная пара из Великобритании выиграла в лотерею. У каждого был свой билет, и оба из них оказались счастливыми. Об этом пишет издание newsyou.

Муж и жена одновременно выиграли в лотерею. Фото: unsplash

Лиз и Ронни Куксон решили испытать удачу и принять участие в розыгрыше призов по почтовому индексу - People’s Postcode Lottery. У них на руках было два билета, благодаря которым они и стали победителями. И теперь супруги смогут забрать приз в размере 30 тысяч футов, а это около 39 тысяч долларов.



Что самое интересное, так это то, что точно такая же сумма полагается и их соседу, который тоже купил свой лотерейный билет. Потому что мужчина прописан по тому же индексу, что и Лиз и Ронни Куксон. В отличии от них, сосед решил оставить свое имя втайне.





Также известно, что семейная пара вместе уже на протяжении 26 лет. Они вырастили пятеро детей, а теперь в их семье уже есть десять внуков и первый правнук. Куксоны хотят потратить выигранные деньги на то, чтобы съездить в Калифорнию и поведать родственников. По пути они также планируют остановиться в Лас-Вегасе, чтобы провести там несколько незабываемых дней.

А мистер Ронни мечтает когда-нибудь приобрести дом на колесах, чтобы отправиться на нем в Шотландию.

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