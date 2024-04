Стало известно, сколько пар поженились во время полного солнечного затмения

В городе Расселвилл, штат Арканзас, Соединенные Штаты Америки, произошло по-настоящему небесное событие, собравшее вместе 350 пар, объединенных общим желанием – увенчать свой союз во время полного солнечного затмения. Этот уникальный момент в истории бракосочетаний состоялся 8 апреля.

350 пар поженились во время полного солнечного затмения

По информации от ABC News, фестиваль Total Eclipse of the Heart стал площадкой для акции Elope at the Eclipse, где пары могли заручиться вечной любовью в поистине космической обстановке. За символическую плату в 100 долларов США, каждая пара получила не только доступ к фестивалю, но и уникальный тост за молодоженов, услуги церемониймейстера, а также вдохновленный космосом свадебный торт.

Эта памятная церемония завершилась в считанные минуты до момента полного солнечного затмения, когда небо над Расселвиллом озарила тонкая полоска света, вокруг Луны образовавшая зрелище, похожее на кольцо. Киган Райт, один из участников этой космической церемонии, поделился своими впечатлениями с Good Morning America, признавшись, что сразу же после объявления о происшествии понял: упустить такой случай – невозможно.

Кортни Ружо, невеста Кигана, поначалу мечтала о более традиционной свадьбе. Однако, в конце концов, она не только согласилась на это необычное предложение, но и признала его самым впечатляющим опытом в своей жизни.

"Это было что-то невероятное, – делится Кортни. – От такой красоты перехватывает дыхание. Я чувствовала себя самой счастливой в мире, переживая этот момент рядом с ним".

После свадьбы, произошедшей на фоне одного из самых загадочных явлений природы, молодожены планируют отпраздновать свой медовый месяц на острове Сент-Круа, являющемся частью Виргинских островов США. Этот выбор места для медового месяца символически подчеркивает желание пары продолжить свое приключение в объятиях природы, что не перестает удивлять и вдохновлять.

Такой свадебный фестиваль стал не только свидетельством любви 350 пар, но и подчеркнул глубокую связь между человеческими эмоциями и космическими явлениями, напоминающими нам о невыразимой красоте и тайне Вселенной, в которой мы все являемся частью одного великого целого.