Стало известно, кто вмешается, чтобы спасти человечество: прогноз на 2025 год

Сенсационное заявление британской экстрасенс Деборы Дэвис взбудоражило сеть. Она утверждает, что уже в 2025 году инопланетяне вернутся на Землю, чтобы спасти человечество от климатической катастрофы. И это не фантастика, а серьезное предупреждение, которое, по ее словам, стоит воспринимать всерьез. Об этом сообщает Daily Star.

Экстрасенс предсказала: НЛО спасет Землю в 2025 году

По словам Дэвис, инопланетяне давно наблюдают за Землей и даже помогали людям в прошлом. Но теперь ситуация стала настолько критической, что они решили вернуться.

"Они больше не боятся нас и понимают, что люди, которые имеют власть, скрывают правду. Инопланетяне не желают нам зла. Наоборот, как и много лет назад, они намерены помочь нам сохранить планету", — отметила Дэвис.

Экстрасенс уверена, что именно инопланетяне могут стать той силой, которая остановит разрушение планеты. Они вмешаются тогда, когда человечество будет на грани необратимых изменений.

Это не первый раз, когда Дэвис делает такие громкие заявления. Она ранее заявляла, что инопланетяне помогали создавать первые цивилизации. Теперь они снова хотят помочь, но, по ее мнению, многое зависит от того, будет ли человечество готово к такому контакту.

В 2022 году она утверждала, что видела "ангела" на фотографиях королевы Елизаветы II за несколько дней до ее смерти. Этот образ, по ее словам, был знаком скорого ухода монарха.

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