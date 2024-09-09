Стало известно, кто самый популярный блогер в Украине

Украинская блогерша Кэнди Суперстар, известная своими яркими и запоминающимися выступлениями в социальных сетях, установила новый национальный рекорд. С общим числом подписчиков, превышающим 10 миллионов, она была признана самой популярной блогершей страны. Это значительное достижение было подтверждено её менеджерами, а основной вклад в её популярность внес канал на YouTube, на котором один из её видеороликов собрал более 350 миллионов просмотров.

Кэнди Суперстар установила национальный рекорд

Кэнди, которой недавно исполнилось 25 лет, начала свою карьеру в блогинге с косплейных съемок, но вскоре её интересы расширились до более широкого спектра тем и активностей. Сегодня её видео на платформе TikTok привлекают миллионы зрителей, а на YouTube подписаны 4,18 миллиона пользователей.

"У меня с детства было желание лидерства во всех сферах, я была президентом школы, закончила школу с золотой медалью, и дальше за все дела которые я не бралась — или я делала их лучше, или вообще бросала и не занималась ими. Потому что лично мое кредо — если уж браться за что-то, то выкладываться в этом деле по полной”, — рассказала Кенди в интервью для Фокуса.

В личной жизни блогерша также стабильна: она помолвлена с Егором, своим давним возлюбленным, с которым они совместно живут в новоприобретенной квартире. Кэнди не только достигла успеха в блогинге, но и успела основать свою академию блогинга, где делится опытом с начинающими блогерами.

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