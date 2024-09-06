На блоггера из Одессы напали в Швейцарии

Одесского блоггера Домбровского пытались покалечить в Швейцарии. Нападение на одессита, известного актера и блогера Станислава Домбровского произошло сегодня. Покушение на него совершили неизвестные во время велопрогулки.

Станислав Домбровский (фото из открытых источников)

На автомобиле налетели на велосипедиста, сбили его и уехали. После нападения злоумышленники сожгли авто, на котором пытались то убить, то испугать бывшего наркомана. Сам Домбровский сейчас в сознании, помощь ему оказывают швейцарские медики. В покушении он уже успел обвинить украинские спецслужбы.

Напомним, в Швейцарию Домбровский скрылся после начала полномасштабного вторжения. До этого получил популярность на территории Украины благодаря одиозным выходкам и признаниям в наркозависимости. Уже несколько лет живет с молодой девушкой. Пара воспитывает двух сыновей.



