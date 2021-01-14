Стало известно, где украинцы могут увидеть красный снег

Где украинцы могут увидеть красный снег красный, или арбузный, снег – довольно редкое природное явление. Его часто можно наблюдать на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Красный оттенок снег получает из-за микроскопических снежных водорослей "Chlamydomonas nivalis" (хламидомонада снежная).

Станция «Академик Вернадский» (фото из открытых источников)

Их споры не боятся низких температур и начинают расти даже при потеплении. Нередко красный снег можно встретить в Арктике и в Альпах, а также в приполярных областях Земли.

Ранее считалось, что красный снег – предвестник природных катаклизмов, однако позже ученым удалось разгадать секрет образования загадочного природного явления. Однако доля правды в поверии есть — появление красного снега способствует изменению климата, поскольку он отражает меньше солнечного света и быстрее тает.

Напомним, вокруг украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появился малиновый снег. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины. Отмечается, что такой окрас снег получил благодаря микроскопическим снежным водорослям. Украинские исследователи их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Эти водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда появляются благоприятные условия, например, во время лета Антарктиде, споры начинают прорастать. В итоге снег становится красным из-за того, что их клетки содержат красный каротиновий слой, на снегу возникают красные пятна будто от малинового джема.

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