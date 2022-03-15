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Спасают жизни по всей Украине: как общественная организация из Киева помогает животным во время войны

Корм приходится развозить животным, рискуя собственной жизнью

сегодня, 17:23
Автор:

Карина Ожерельева
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Сейчас многие животные стали жертвами войны. Многие из них остались без еды, а некоторых хозяева вообще покинули на произвол судьбы. В такие трудные времена как никогда животные нуждаются в нашей помощи. Издание "Комментарии" пообщалось с основательницей и руководительницей организации URSA, созданной для защиты животных и оказывающей сейчас им жизненно важную помощь.

Спасают жизни по всей Украине: как общественная организация из Киева помогает животным во время войны

Команда общественной организации URSA – Фейсбук-страница URSA

Учредительница URSA Ярослава Коба сообщила, что организация занималась защитой прав животных в Украине, вела уголовные дела против живодеров, инициировала законопроекты. Однако такой деятельность была до войны. Сейчас, по словам Ярославы, многие проекты поставлены на паузу, а все силы сконцентрированы на том, чтобы помочь животным выжить в условиях войны.

"Собственно, сейчас мы сотрудничаем с польским фондом VIVA. Польский фонд VIVA – это невероятно крутая организация, которая помогает нам кормами для животных – кошек и собак. И мы организовываем свою работу таким образом: принимаем запросы на странице нашей организации в личные сообщения. Нам пишут убежища, мини-убежища, просто люди, у которых нет средств сейчас прокормить своих 5 или 10 собак или кошек, или кого угодно. Мы вносим это все в базу, и потом наши волонтеры либо привозят самостоятельно, либо, если есть возможность, человек приезжает и уносит сам. Сейчас таких запросов очень и очень много", — сообщила Ярослава изданию "Комментарии".

По словам Ярославы, приходится возить корм животным из Львова в Киев. Во Львове есть друзья, у которых на складе хранится корм. Затем Ярослава ищет людей, которые едут из Львова в Киев, чтобы довести корм в столицу.

"И так маленькими крошками к нам едет наш корм", — отметила Ярослава.

Из-за войны доставлять корм стало очень опасно, поэтому пришлось искать волонтера, который, рискуя собственной жизнью, развозит пищу животным в разные города, в том числе и в Чернигов.

"Говорят, что в Харькове уже кормят животных просто размоченным в воде хлебом. И надо все-таки в Харьков корм доставлять. Кажется, в Харькове работает одно отделение Новой почты, будем стараться на Харьков тоже отправить", — добавила Ярослава.

Также Ярослава рассказала о проблеме брошенных животных. По ее словам, Украина сейчас разделилась на две части: одни спасают всеми силами, а другие бросают. Ярослава отметила, что сейчас хотя и есть те украинцы, которые спасают своих домашних любимцев, однако также существует огромное количество тех, кто просто бросает животных на произвол судьбы.

"Им нужно запретить рожать детей, ведь они также могут бросить и своего ребенка, когда будут еще в большем стрессе", — подчеркнула Ярослава.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожском областном центре собаководства КСУ рассказали, как помогают животным во время войны.


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Источник: https://www.facebook.com/ursaua1/
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