Спасают жизни по всей Украине: как общественная организация из Киева помогает животным во время войны

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Карина Ожерельева
Сейчас многие животные стали жертвами войны. Многие из них остались без еды, а некоторых хозяева вообще покинули на произвол судьбы. В такие трудные времена как никогда животные нуждаются в нашей помощи. Издание "Комментарии" пообщалось с основательницей и руководительницей организации URSA, созданной для защиты животных и оказывающей сейчас им жизненно важную помощь.
Команда общественной организации URSA – Фейсбук-страница URSA
Учредительница URSA Ярослава Коба сообщила, что организация занималась защитой прав животных в Украине, вела уголовные дела против живодеров, инициировала законопроекты. Однако такой деятельность была до войны. Сейчас, по словам Ярославы, многие проекты поставлены на паузу, а все силы сконцентрированы на том, чтобы помочь животным выжить в условиях войны.
По словам Ярославы, приходится возить корм животным из Львова в Киев. Во Львове есть друзья, у которых на складе хранится корм. Затем Ярослава ищет людей, которые едут из Львова в Киев, чтобы довести корм в столицу.
Из-за войны доставлять корм стало очень опасно, поэтому пришлось искать волонтера, который, рискуя собственной жизнью, развозит пищу животным в разные города, в том числе и в Чернигов.
Также Ярослава рассказала о проблеме брошенных животных. По ее словам, Украина сейчас разделилась на две части: одни спасают всеми силами, а другие бросают. Ярослава отметила, что сейчас хотя и есть те украинцы, которые спасают своих домашних любимцев, однако также существует огромное количество тех, кто просто бросает животных на произвол судьбы.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожском областном центре собаководства КСУ рассказали, как помогают животным во время войны.
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